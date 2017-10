Les chantiers de la semaine à Besançon

▲ Nouveautés de la semaine

INFO TRAVAUX

TRAVAUX TCSP

▲ Divers travaux de finitions avec possibles neutralisation de voies, empiétement sur chaussée, circulation alternée, microcoupures de circulation sur l’ensemble des rues empruntées par le TCSP et rues adjacentes.

▲ Avenue Georges Clémenceau : Travaux de voirie et réseaux - Circulation alternée par panneaux en dehors des heures de pointe entre la place Leclerc et la rue Vieille - Jusqu’à mi-novembre

BREGILLE / PRÉS DE VAUX

▲ Rue Mirabeau : Travaux de renouvellement de câble HTA - Circulation alternée et stationnement interdit sur 10 m entre rue Danton et rue de Chalezeule - Du 2 au 31 octobre

▲ Rue Mirabeau : Travaux de gaz - Circulation alternée par panneaux à hauteur du n°1- Du 20 au 27 octobre

▲ Rue Boissy d’Anglas : Travaux de requalification des espaces publics, voiries et réseaux - Stationnement interdit des 2 côtés sur la totalité de la rue - Selon les besoins du chantier, circulation interdite ou alternée ou mise à double sens – Jusqu’ au 30 novembre

▲ Chemin du Fort de Bregille : Rénovation de maison - Circulation alternée par panneaux à hauteur du n°52 - Du 16 octobre au 15 décembre

CENTRE-VILLE - BATTANT - CHAPELLE DES BUIS

▲ Pont Robert Schwint : travaux d’aménagement du Crédit agricole - Bande cyclable interdite sur 20 m à hauteur du parking - Jusqu’au 30 novembre 2017

▲ Quai de Strasbourg : Travaux de réfection des remparts à hauteur de la tour de la Pelote - Sens unique entre le pont Schwint et la rue du Petit Battant dans ce sens (Interdiction d’emprunter le quai depuis la rue du Petit Battant en direction du pont Schwint) - Stationnement interdit sur 4 places à hauteur du n°34 – Jusqu’au 31 janvier 2018

▲ Avenue Gaulard : Travaux d’aménagement de voirie - Neutralisation de voies de circulation – Jusqu’à début novembre

▲ Square St Amour (rues alentour) : Travaux ENEDIS de renouvellement de câbles basses tensions - Diverses mesures d’interdiction de stationnement sur les rues autour du square - Suivre les indications en place - Entre le 9 octobre et le 15 décembre

▲ Rue des Martelots : Travaux sur réseau de gaz

La circulation sera interdite rue des Martelots,

la circulation sera interdite rue du Général Sarrail dans le sens de l’avenue Gaulard vers la rue de Pontarlier,

la circulation sera inversée rue Peclet et rue de Pontarlier,

le stationnement sera interdit rue de Pontarlier,

la circulation sera alternée rue Rivotte, entre le parking Gaulard dit « Jacobin » et la rue Péclet.

Du 23 au 26 octobre inclus,

▲ Place Victor Hugo /Rue Victor Hugo / Rue des Martelots : Travaux de réfection des chaussées -

La circulation et le stationnement seront interdits place Victor Hugo, rue Victor Hugo et rue des Martelots,

La rue Renan ne sera pas accessible (sauf pour les services de secours) chaque nuit entre 21h00 et 6h00,

l’accès au quartier St Jean se fera obligatoirement par la rue Sarrail, la rue Peclet, le square Castan et la rue de la Convention.

la Grande Rue entre la rue de la Préfecture et la rue Ronchaux sera mise à double sens de circulation

La circulation sur la portion de la rue de Pontarlier, entre la rue Sarrail et la place Jean Cornet sera inversée,

La nuit du jeudi 26 au vendredi 27 et la nuit du vendredi 27 au samedi 28 octobre de 21h00 à 6h00

▲ Tunnel fluvial (sous la citadelle) : Travaux de purge - Circulation des vélos interdite dans le tunnel fluvial du 23 au 28 octobre

▲ Rue Proudhon : Travaux de réfection de chaussée - La circulation et le stationnement seront interdits sur la rue Proudhon entre le n°7 et la rue Morand. La rue de Lorraine sera mise en impasse au débouché sur la rue Proudhon, et la circulation générale se fera à double sens. La circulation se fera à double sens sur la rue Bersot entre la rue Proudhon et la rue des Granges. La nuit du jeudi 26 au vendredi 27 et la nuit du vendredi 27 au samedi 28 octobre de 21h00 à 6h00

CHAPRAIS - CRAS

▲ Avenue Maréchal Foch : Travaux de réfection de chaussée - Circulation interdite dans les deux sens -

La nuit du mercredi 25 au jeudi 26 et la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 octobre de 21h00 à 6h00

CLAIRS SOLEILS - VAITES - VAREILLES

▲ Rue de Chalezeule : Travaux de suppression de branchement de gaz - Circulation interdite en direction de Clairs Soleils à hauteur du n°11 de la rue de Chalezeule (proche rue des Sources) - Suivre les déviations - Du 18 au 27 octobre 2017 inclus

GRETTE - BUTTE

▲ Rue Gabriel Plançon : Création d’une place de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite - Fort empiétement sur chaussée face au n°34 et interdiction de stationnement sur 4 places le long du square Copin - Du 16 au 27 octobre

▲ Rue de Dole : Travaux sur ilot central - Circulation interdite depuis l’avenue Louise Michel vers la rue Oudet - Suivre la déviation par rue Antide Janvier - Du 23 octobre au 8 novembre

▲ Rue Pergaud : Travaux pour pose de fibre optique - Circulation alternée à hauteur du n°17 - Du 25 au 31 octobre

MONTBOUCONS - MONTRAPON

▲ Chemin de la providence : Travaux d’extension du réseau d’eau potable et sur branchement d’assainissement - Stationnement et circulation interdits de 8h30 à 17h du 18 septembre au 17 novembre

▲ Boulevard Churchill : Travaux de scellement et de montage d’un panneau - Voie de gauche interdite à la circulation 40 m après l’avenue de l’Observatoire dans le sens Dole vers Belfort - Du 2 au 27 octobre

▲ Rue de la Grange du Collège : Travaux sur le réseau de gaz - Circulation alternée, stationnement interdit et mise en impasse à hauteur du n°8 à l’arrière du bâtiment - Du 12 octobre au 10 novembre

ORCHAMPS - PALENTE

▲ Chemin du Vernois / Chemin de Brulefoin : Travaux de dévoiements de réseaux humides - Circulation alternée par feux et forts empiétements - Du 25 septembre au 21 décembre

▲ Rue des Courtils : Travaux d’aménagement d’une aire de dépose bus - Léger empiétement sur chaussée et microcoupure de circulation entre le n°14 et le boulevard Blum - Du 2 octobre au 1er décembre

▲ Boulevard Blum : Travaux de scellement et de montage d’un panneau - Voie de droite interdite à la circulation 30 m avant la rue des Courtils - Du 2 au 27 octobre

▲ Chemin des Planches : Travaux ENEDIS - Circulation alternée par panneaux à hauteur du n°38 - Du 29 septembre au 31 octobre

PLANOISE - CHATEAUFARINE- HAUTS DU CHAZAL

▲ Rue du Languedoc : Travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus - Circulation interdite dans les deux sens entre avenue Ile de France et rue Alfred de Vigny - Suivre les déviations - Du 2 au 27 octobre

▲ Rue du Docteur Girod : Travaux sur caniveaux - Circulation alternée par panneaux - Du 2 au 29 octobre

▲ Rue Albert Einstein : Travaux ENEDIS - Circulation alternée par feux et forts empiètements sur chaussée - Du 9 octobre au 10 novembre

▲ Rue du Languedoc : Travaux de réfection de chaussée - Circulation interdite dans le sens de la rue de Vigny vers la rue de Savoie - Du 23 au 25 octobre

SAINT CLAUDE - TORCOLS – CHAILLUZ

▲ Rue de Vesoul : Travaux de mise en accessibilité de quai bus - Fort empiétement sur chaussée au niveau des arrêts « Charmilles » et « Larmet » - Jusqu’au 31 octobre

▲ Rue de Vesoul : Travaux de mise en accessibilité de quai bus - Fort empiétement sur chaussée et circulation alternée au niveau des arrêts « Midol » - Jusqu’au 31 octobre

▲ Rue de Vesoul : Travaux de mise en accessibilité de quai bus - Fort empiétement sur chaussée et circulation alternée au niveau des arrêts « Justice » - du 30 octobre au 20 novembre

▲ Rue du Tunnel : Travaux de terrassement pour branchement électrique - Fort empiétement à hauteur du n°20 - Du 9 au 29 octobre

▲Chemin de la Grange Marguet : Travaux GRDF - Circulation alternée par panneaux entre le n°26 et le n°38 - Circulation interdite sauf riverains entre le n°32 et le n°32 C (partie en impasse) - Du 29 septembre au 31 octobre

▲ Chemin du Cul des Prés ; Travaux de réfection de chaussée - Circulation et stationnement interdits entre le chemin de Palente et la route de Marchaux du 18 au 23 octobre

▲ Rue Élisée Reclus : Travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus - Circulation alternée - Du 23 octobre au 13 novembre

SAINT FERJEUX

▲ Rue Lamartine : Travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable et assainissement - Circulation et stationnement interdits - Du 25 septembre au 27 octobre

▲ Place Georges Risler : Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement - Fort empiétement sur chaussée et stationnement interdit - Du 20 septembre au 27 octobre

▲ Rue Jules Ferry : travaux d’aménagement de sécurité - Circulation et stationnements interdits entre la place Risler et la rue Wittmann - Du 23 octobre au 8 novembre

TILLEROYES

▲ Rue Edouard Belin : circulation interdite aux véhicules de plus de 7,5 t. sur la bretelle Belin entre l’échangeur et le carrefour Belin/Fleming – Jusqu’au 28 octobre.

▲ Rue Auguste Jouchoux : Travaux ENEDIS - Circulation interdite rue Jouchoux entre le Boulevard Kennedy et la rue Berthelot dans ce sens - Circulation alternée entre 9 h et 16h - Jusqu’au 28 octobre

▲ Chemin des Tilleroyes : Travaux d’alimentation électrique - Circulation alternée à hauteur du n°25 B - Du 25 au 27 octobre

▲ Rue Albert Einstein : Travaux Enedis - (Si la circulation rue belin est rétablie) - Circulation interdite rue Einstein entre la rue de Dole et la rue Kastler dans ce sens - du 23 octobre au 03 novembre

VELOTTE

▲ Chemin des Journaux : Travaux de réfection de chaussée - Circulation interdite entre la rue de Velotte et le chemin des champs Nardin - Suivre les indications en place - Du 23 au 25 octobre

MANIFESTATIONS :

▲ Cérémonie en hommage aux résistants : Place de la Liberté stationnement interdit sur 3 places, le 1er novembre