Les collections du Frac Franche-Comté hors les murs pour voyager dans la région…

À l’Ecomusée du Pays de la Cerise à Fougerolles, le Frac présentera une vingtaine d’œuvres de la collection qui dialoguent avec le patrimoine fougerollais (jusqu’au 12 novembre).

Du côté des Eurockéennes de Belfort, le satellite du Frac exposera une sélection d'œuvres vidéo (du 6 au 9 juillet).

Enfin, le Frac posera ses valises à Moirans-en-Montagne pour le festival pour enfants Idéklic avec une œuvre de la collection et des ateliers (du 11 au 14 juillet).

Mais ce n'est pas parce que des œuvres et collections partent en vacances à la rencontre les Francs-comtois que la Cité des Arts est fermée ! Le Frac propose une programmation riche pour tous les publics avec des ateliers jeunes publics, des activités familiales et l'entrée gratuite tous les dimanches et une visite guidée à 15 heures.