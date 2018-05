Étoiles de l'artisanat : La liste des artisans primés

Ce jeudi 24 mai à Besançon, le Président de la délégation du Doubs de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale de Franche-Comté (CMAI FC) Bernard Barthod, organisait une soirée de remise de prix valorisant "les étoiles de l’Artisanat". Il était accompagné pour l’occasion de Bernard Stalter, Président de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, Raphaël Bartolt, Préfet du Doubs, Eric Alauzet, Député du Doubs, Michel Chamouton, Président de la CMAI FC et Virginie Chessel, Déléguée Territoriale CMAI 25.