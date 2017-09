Plusieurs points semblent inquiéter les étudiants. Le premier est celui du "manque de reconnaissance des formations", nous explique Angèle, présidente de l'association d'étudiant Staps Besançon. Le manque de budget est le deuxième point important relevé par l'étudiante de 20 ans "il y a un mauvais fléchage du budget. Nous avons un amphithéâtre avec 120 places alors que les licences en première année sont 600".

Un autre étudiant en première année s'inquiète du "manque d'heure de cours. Parfois, nous devons consulter seul les cours en ligne. C'est vraiment compliqué", explique-t-il.

Le cortège rejoint la Direction Régionale et Départementale Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale de Bourgogne-Franche-Comté puis le Rectorat et enfin la maison de l'université.