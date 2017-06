Les membres de la filière forêt bois régionale ont "validé de nouveaux statuts permettant aux entreprises et acteurs de la filière, en plus des organisations et syndicats professionnels, d'adhérer à l'interprofession régionale", est-il indiqué. Les membres ont par ailleurs acté le choix d'un nouveau nom pour l'association interprofessionnelle qui devient FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté.

A l'issue de l'Assemblée générale de FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté, le nouveau Conseil d'administration s'est réuni pour élire un bureau et nommer un délégué général. Jean-Philippe Bazot, ancien président d'APROVALBOIS a été élu président et Monsieur Christian Dubois, ancien délégué général de l'ADIB, a été nommé délégué général de la nouvelle association.

Quelles missions ?

Issu des deux filières bois de Bourgogne et Franche-Comté, FIBOIS BFC "continuera d’être investi de manière très importante aux côtés des services de l’Etat et de la région dans la rédaction du Contrat Forêt Bois régional faisant ainsi de la Bourgogne Franche Comté une des régions les plus avancée au niveau national dans les travaux de déclinaison du Plan National Forêt Bois et du Contrat Stratégique de Filière en région" expliquent les ADIB et Aprovalbois.

Le regroupement des deux associations permet :