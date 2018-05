La fréquentation hôtelière augmente de 2.9% au premier trimestre en Bourgogne Franche-Comté

La région au 7ème rang national

Selon l'INSEE, "les hôtels de Bourgogne-Franche-Comté ont accueilli ce trimestre plus d'un million de touristes dont un quart d’étrangers. Ces arrivées ont généré une hausse de 2,9 %.

La fréquentation augmente dans toutes les régions métropolitaines à l’exception de la Corse. La région se situe au 7e rang pour l’évolution de ses nuitées. La hausse au niveau national atteint 5%."

La fréquentation étrangère progresse en moyenne de 13% et a même atteint 17.5% en mars. Ce sont les touristes Chinois qui dorment le plus dans les hôtels de la région, suivis des Belges et des Britanniques. Si le nombre de clients Chinois fléchit légèrement, celui des Britanniques bondit : +24.4%.

Les statistiques par département

En Bourgogne Franche-Comté, c'est le Doubs qui connaît la plus grosse augmentation de fréquentation avec +4,6%, suivi par la Haute-Saône (+4%). Seul le Territoire de Belfort subit une baisse de fréquentation (-2.7%).

"En Côte-d'Or et en Saône-et-Loire, dans le Doubs et la Haute-Saône, le nombre de nuitées croît grâce aux clientèles françaises et étrangères tandis que dans la Nièvre et l'Yonne, la progression de la clientèle étrangère compense le recul de la clientèle française", précise l'INSEE.

Les hôtels 3 étoiles attirent le plus

Le taux d'occupation des hôtels trois étoiles est de 51.1% contre 36.5% pour les hôtels non classés. Le taux d'occupation général, qui est de 46.9%, a lui aussi augmenté par rapport à la même période l'an passé.

Il est intéressant de noter que le Territoire de Belfort, unique département avec un taux de fréquentation en baisse, est le seul à atteindre les 50% de taux d'occupation.