Après l'annonce des ministres du gouvernement d'Edouard Philippe, ce 17 mai 2017, les jeunes socialistes du Doubs ont tenu exprimer leur mécontentement "les progressistes et le renouvellement ont disparu". Ils appellent les Français à " utiliser leur bulletin de vote dès les dimanches 11 et 18 juin pour exprimer leur refus clair de ces politiques obsolètes et injustes, et à élire une majorité de gauche à l’Assemblée Nationale".