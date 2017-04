Jours fériés du mois de mai : les collectes des déchets ménagers décalés d'un jour

Durant les semaines du lundi 1er et 8 mai 2017, la collecte des déchets ménagers sera perturbée dans le Grand Besançon et ses environs. Seules les communes du Val St Vitois et de la Dame blanche, qui n’ont aucune collecte hebdomadaire le lundi seront épargnées par le décalage des tournées. Pour ce qui est des autres, voici les changements :