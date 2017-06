Ces jus de fruits dénotent et font redécouvrir ce qu'est réellement un jus frais et rafraichissant. Ils sont fabriqués à Busy-lès-Gy dans un laboratoire d'environ 100m2.

Leur créateur, Pierre-Alexandre Ovigne, ancien ingénieur du bâtiment et récemment lauréat des Talents Gourmands, les fabrique grâce à un extracteur de jus "et non pas une centrifugeuse" précise-t-il "sinon cela crée de l'oxydation et joue sur le goût et les vitamines diminuent". Il se fournit auprès d'un maraîcher bio de Gy et des producteurs locaux. Les oranges viennent d'une culture à Valence, traitant avec du savon noir soit sans pesticides.

Des parfums surprenants

Huit jus sont à gouter avec des parfums plus surprenant les uns que les autres avec une base orange, citron, curcuma pour les conserver.

Voici les jus : carotte-pomme, chicoré-fenouille, choux rouge –pomme-carotte, orange-citron, pastèque-concombre-estragon, fraise-citron.

Dégustation

Au premier coup d'oeil. Les couleurs sautent aux yeux. Les jus sont très francs et tranchent. Si vous voulez les déguster à l'aveugle, vous serez surpris de goûter à des parfums peu courant...

Au nez : Les saveurs sont puissantes. Le légume arrive en premier, avant le fruit...

Les quatre jus testés :

Carotte-pomme : Le légume arrive directement en bouche, le fruit rééquilibre la recette. C'est comme boire un cocktail de fruit !

Chicoré-fenouil : La couleur verte est flashi. Le fenouil parfume la boisson comme une épice. La feuille de chêne ramène de la puissance.

Choux rouge –pomme-carotte : S'il est dégusté à l'aveugle, il est possible de se méprendre sur les saveurs de ce jus. Le choux rouge, inhabituel en cocktail, peut se confond avec le pamplemousse par sa légère amertume.

Orange-citron-gingembre-curcuma : Ce breuvage est idéal pour un réveil difficile, une grosse fatigue ou un mauvais rhume. Il est plus puissant que les autres jus, le gingembre tient sa place.

Conseil : secouer la bouteille avant de l'ouvrir pour profiter entièrement de son goût. A boire dans les six jours pour les jus "cru" soit "sans pasteurisation" ou un mois et demi pour ceux contenant des conservateurs naturels comme le gingembre et le curcuma ou les agrumes.

Conclusion : à consommer sans modération pour se désaltérer surtout pendant les périodes de fortes chaleurs.

Info +