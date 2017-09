Les langues du monde sont à Besançon

CINEMA GRATUIT

Mardi 26 septembre 2017 :

Journée spéciale à la Maison de l’Europe : exposition sur le multilinguisme, projection en continu de courts-métrages européens en VOST, vidéo-témoignages d’étudiants Erasmus … (de 9h à 12h et 13h30 à 18h)

Apérolangues et cultures au Café international Canot (quai Veil Picard) avec la participation des étudiants internationaux et ESN Besançon.

Mercredi 27 septembre 2017 :

Projection gratuite de 2 films allemands au Petit Kursaal :

A 9h30 le Miracle de Berne (record au box office allemand)

A 20h Toni Erdmann (prix Lux 2016 du Parlement européen)

Jeudi 28 septembre

Projection gratuite de courts-métrages européens en VOST sur le thème « L’herbe est plus verte … » (8ème tour Eurochanne - Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Croatie).

A 20h30 au FJT Les Oiseaux

APEROLANGUES

Venez écouter, entendre, découvrir, échanger, jouer avec les langues étrangères, en compagnie d'étudiants internationaux et d'ESN Besançon.

Autour d'un café ou d'un verre, venez pratiquer ou découvrir la diversité des langues et des cultures du monde. Les thèmes sont libres. Il n'y a pas besoin de connaître une langue ou le français parfaitement. Du polonais à l'anglais, du lingala au bosniaque, de l'arabe à l'italien et du français langue étrangère aux langages des signes .... des langues aux choix et des personnes de tous les horizons !



A la Brasserie de l'Espace à Planoise le 4 octobre de 18h30 à 21h

EXPOSITIONS

Le multilinguisme, une chance pour l'Europe

Découvrez les langues officielles de l'UE, les usages dans les institutions, la place qu'elles occupent au quotidien ... et jouez avec les expressions idiomatiques et les mots intraduisibles.

Du 25 septembre au 16 octobre, à la Maison de l'Europe, 26 rue de la République à Besançon.

L'Europe, unie dans la diversité

Découvrez les 28 pays de l'UE à travers 28 portraits. L'Histoire, la culture, l'architecture, le sport ... Toute l'Europe en un seul endroit.

Du 25 septembre au 16 octobre à la Maison des étudiants, campus de la Bouloie, avenue de l'observartoire à Besançon.