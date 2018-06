Les Mardis de Rives reviennent cet été !

Cette manifestation, organisée par le Grand Beançon et les communes de la vallée du Doubs, est l'occasion de "réunir les habitants des différents communes du Grand Besançon et de participer à l'attractivité du territoire avec des concerts familiaux festifs", souligne Jean-Yves Pralon, vice-président du Grand Besançon en charge de la culture, du tourisme et du sport et maire de Tallenay.



La première rencontre aura lieu à la tuilerie de Vaire offert par Louis XIV au châtelain pour le "remercier de son implication lors de la guerre contre l'Espagne", explique Jean-Noël Besançon, le maire de Vaire qui a tenu à rappeler l'histoire de ce bâtiment vieux de 400 ans.

Les Mardis des Rives, c'est aussi cela pour Jean-Yves Pralon "profiter d'un cadre bucolique en toute simplicité", le long du Doubs de Saint-Vit à Deluz en passant par Vaire, Osselle-Routelle, Avannes-Aveney, Thise, Novillars, Montferrand le Château sans oublier Besançon…

Voici le programme complet :

Mardi 3 juillet 2018

Le groupe Mocking Crows à la Tuilerie, chemin de roche à Vaire à 20h.

Une guitare, une mandoline et deux chants. Voici l’attirail que s’est choisi ce duo pour partager un moment musical mêlant tantôt des compositions originales tantôt des reprises d’esthétiques folk, punk et bluegrasinterprétées à sa sauce.

Avec Jordan Teixeira (guitare, chant) et Rémi Doubi (mandoline, chant). (Repli à la Tuilerie en cas d’intempéries)

site internet

Mardi 10 juillet 2018

Lounata (fusion de musiques ancestrales et actuelles) au parc de la grotte, rue du Repos à Saint-Vit à 20h.

Un grand écart entre les musiques traditionnelles biélorusses, actuelles et la musique traditionnelle des indiens Mapuche. Les musiciens, d’horizons multiples et variés, ont tous eu la France comme point d’ancrage.

Avec Anastassia Louniova Hidalgo "Lounata" (cymbalum, chant), Felipe Hidalgo "DJ Menas" (percu, beat box, DJ aux platines), Tom Moretti (batterie), Olga Stehly (piano), Claudio Ibarra (basse). Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries)

Site internet

Mardi 17 juillet 2018

Le groupe Transat (Irish Trade system) au parc public, rue du pont à Avannes-Aveney à 20h

La musique de ce trio s’inspire des traditions celtiques, irlandaises et écossaises et mélange sonorités acoustiques, ambiances électros et chansons aux teintes jazzy. Avec Jean-Pierre Aufort (violon, samples), Lucie Étienne (chant), Lionel Tessier (Bouzoukis, percussions, samples).

transatgroupe.free.fr

Mardi 24 juillet 2018

Nelho (chanson française) au jardin public, impasse du canal à Deluz à 20h

Une guitare, un piano, des textes et une section basse / batterie pour le punch ! Nelho crée son univers mêlant humour, quiproquo, autodérision et poésie.

Avec Nicolas Prost-Dumont (guitare, piano, chant), Arnaud Loichot (batterie, piano), Coralie Choiselat (basse, mélodica), Ian Gruet (guitare électrique).

Mardi 31 juillet 2018

Gerchouine ans Fire Saxophone Quartet (univers sonores du monde) à l'Espace sur le rang, grand rue à Osselle-Routelle à 20h

Le quatuor de saxophones Gerchouine And Fire propose un voyage musical original à travers diverses cultures du monde : des Amériques à l’Afrique en passant par l’Europe...

Avec Philippe Lapierre (saxophone alto), Rémy Malavaux (saxophone ténor), Sofiane Messabih (saxophone soprano) et Gilles Michaud-Bonnet (saxophone baryton).

site internet

Mardi 7 août 2018

Code Java (musique et chanson électro-festive) au site de l'aérodrome, Place Henri Monnin (skatepark/aire de jeux) à Thise à 20h

Une musique à l’énergie partagée, à mi-chemin entre chanson française, jazz manouche, musette, swing et électro où l’improvisation a toute sa place. Ça va swinguer !

Avec Valérie Page (chant, accordéon, auteur compositeur), Laurent Guldemann (guitares, machines), Agathe Llorca (violon).

Mardi 14 août 2018

Trio MDN (chanson française, jazz, latino) au parc public, 1 av. de la Longeau à Novillars à 20h

Entre reprises et compositions personnelles, ce trio vous propose un doux moment de convivialité teintée d’humour. Un voyage à travers la chanson française, le jazz et la musique latine. Avec Nathalie Martin (chant, flûte traversière, auteur-compositeur), Dominique Arbey (piano, arrangements), Patrick Barbenoire (batterie, arrangements).

site internet

Mardi 21 août 2018

Cumbia Pirata (musique latine) au Stade, rue des salines à Montferrand-le-Château à 20h

Évoluant dans un courant musical façonné par la tradition colombienne et latino-américaine, le groupe réinterprète et arrange les pépites de la cumbia pour nous faire découvrir une musique plus que jamais vivante et entraînante.



Avec Claudio Ibarra (Baby Bass, chant), Felipe Hidalgo (Congas, chant), Laurent Fradique (accordéons, chant), Jérôme Dubois (bongo), Aminata Petit (violon, chant), Agathe Llorca (violon, chant), Saïd Nimgharne (maraca, guiro, chant).

Facebook

Mardi 28 août 2018

Soirée de clôture avec :

Kvintet Orchestra (fanfare Klezmer et Balkan) au Parc de la Gare d'eau, à Besançon à 18h30 (Repli à La Rodia en cas d’intempéries)

Musique du voyage empreinte de joie qui touche son auditoire par sa sincérité et son universalité. Une invitation au voyage et à la fête...

Avec Loïc Vergnaux (clarinette), Julien Prêtre (saxophone), Mélaine Rose (soubassophone),Mathieu Faivre Vuillin (accordéon), Hervé Grasser (tapan).

site internet

Nathalie Weksler et les Ziriabistes (musiques et chants de Méditerranée) à 20h

Balade aux bords de la Méditerranée... Le groupe bisontin parcourt le patrimoine méditerranéen et oriental, aux harmonies exotiques et envoûtantes. Ces sept musiciens inspirés vous emmènent faire la fête au jardin aux parfums de rose et jasmin... et danser sur les rythmes de l’Orient !

Avec Noha Baraji (chant), Nathalie Weksler (chant), Mahdi Bouzit (chant, banjo), Senoussi Benmahamed (chant, oud), Ayoub Hadrane (riqq, cajon, deff), Hakim Zeggat (basse), Christian Peccorini (bongos, batterie).

A l'issue du concert, le Collectif Spotlight (mapping) projettera une création vidéo sur les remparts de la Gare d'eau.

Info +