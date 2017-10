Treize astuces naturelles pour se débarrasser des mites de textiles et alimentaires...

Quelles différences entre les mites alimentaires et les mites textiles ?

Les mites qui pillent nos réserves alimentaires sont de la famille des pyralidés. On peut également les trouver sur des plantes. Ces mites sont grises avec un peu de rouge et de blanc. Elles mesurent environ 1,3 cm et ressemblent à des vers, mais avec des pattes en plus.

Les mites qui envahissent nos vêtements sont de la famille des tinéidés. On peut également les trouver sur les champignons, les lichens et des fibres, mais quasiment jamais sur des plantes vivantes. Ces types de mites sont des papillons de 7 à 10 mm. Ces animaux ont la capacité de dégrader la kératine, une protéine présente dans les poils, les plumes et les cuticules des animaux. Ils causent donc des dégâts irréversibles sur les textiles, les fourrures, les objets en plume, les collections d'insectes ou d'animaux empaillés en pondant leurs oeufs. Les mites peuvent donc provoquer de nombreuses pertes scientifiques, historiques et esthétiques. Enfin, chez les humains, les mites textiles peuvent provoquer des allergies et des crises d'asthme.

Des astuces naturelles pour s'en débarrasser

Contre les mites alimentaires, d'abord, en cas d'invasion de mites, jeter tous les aliments qui ne sont pas ou pas bien fermés (biscuits, riz, pâtes, farine, sucre, chocolat, etc.) et mettre le tout dans un sac poubelle hermétiquement fermé avant le jeter. Puis nettoyer (à la vapeur c'est idéal) les placards et étagères. Vérifier toutes les boites alimentaires afin qu'aucune larve n'y reste collée. Tous les aliments doivent être conservés dans des boites fermées afin de ne pas attirer les animaux.

Contre les mites textiles, avant tout, en cas de présence de mites, il est impératif de vider et de laver les placards et les tiroirs et bien sûr les vêtements.

Mettre des copeaux de crayon dans un sachet en tissus et le mettre dans le dressing/placard de la cuisine

Placer des bouquets d'aspérule odorante (fleur blanche des sous-bois)

Vaporisez de l'huile essentielle de thym sur des galets poreux placés

Disperser des marrons dans la garde-robe

Imprégner de l'huile essentielle de menthe ou d'eucalyptus sur des mouchoirs ou de vieux morceaux de vêtements

Vaporiser sur les rayons et plateaux de l'armoire de l'huile essentielle de margousier puis laisser sécher

Déposer quelques branches de camphrier ou des boules de camphre dans le dressing

Vaporiser de l'huile essentielle de lavande sur des galets poreux et les placer dans la cuisine/le dressing

Faire plusieurs sachets en tissus de fleurs de lavande et les disperser dans les placards et tiroirs

Disposer des feuilles de laurier-sauce sur les étagères et dans les tiroirs

Piquer une orange de clous de girofle et placer dans les placards et les tiroirs

Mettre dans un sachet en tissus les épluchures de citron après les avoir laissé sécher au soleil. Mettre le sachet dans le dressing/placard alimentaire

Déposer des morceaux de savon de Marseille ou de savon d'Alep dans les tiroirs et les armoires

Il est également important d'aérer régulièrement les pièces.