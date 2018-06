Les Motards en colère organisent les 'obsèques' des 90 km/h le 30 juin de Dole à Besançon

Si les 90KM/h n'existeront plus à partir du 1er juillet prochain, la colère des motards entre dans une période de maturité. Samedi 30 juin, un millier de motards et/ou automobilistes sont attendus à Dole, parking avenue de Lahr (en face du port de Dole), et effectueront un cortège funéraire jusqu’à Besançon.

Une action forte Place de la Révolution à Besançon

Le convoi mortuaire sera précédé d’un véhicule qui transportera la "dépouille" des 90KM/h, jusqu’à la place de la Révolution à Besançon, annonce la FFMC dans un communiqué. Une éloge funèbre plein de surprise sera prononcée, avant la mise en place d’une action forte sur la place. La FFMC veut en effet "marquer les esprits de tout le monde, que ce soit les motards, les automobilistes ou les routiers sur cette mise en place des 80km/h totalement inadaptée."

Mortalité sur les routes en baisse depuis janvier

Si cette "hérésie" des 80km/h est maintenant inévitable, la fédération des Motards en Colère ne baissera pas les bras et entend bien démontrer que cette mesure est "totalement inadaptée aux réalités de la sécurité sur les routes. Après tout, le délai de deux ans d’étude n’a-t-il pas été décidé par l’Etat concernant cette mesure ?"

La FFMC indique qu'elle sera particulièrement vigilante notamment sur les chiffres de l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR). "Par exemple, alors même que les 90km/h sont encore en vigueur, il est constaté que, de janvier à mai 2018, il y a eu 71 tués de moins par rapport à la même période en 2017 ! Sur les 12 derniers mois une baisse de 3,2% est constatée !".

"La qualité des infrastructures au second ban"

"Avec les 80km/h, des radars plus nombreux, la privatisation des radars mobiles (oui toujours le même refrain c’est certains, mais tellement réaliste !) sont placés au premier rang des outils répressifs pour sensibiliser les français à l’insécurité routière", s'indigne les Motards en colère. "Mais qu’en est-il des rénovations de nos infrastructures, d’Actions de préventions en bonne et due forme comme peut le faire le mouvement des Motards en Colère ?"

Selon le communiqué, "La qualité des infrastructures routières sont placées au second ban des priorités du Gouvernement. A titre d’information, avec les recettes des radars (plus d’1 milliard d’euros en 2017), près de 8000km de double- glissières de sécurité pourraient être installées... Mais l’Etat préfère financer le changement de panneaux, payer des sociétés privées pour plus de verbalisation et l’installation de nouveaux radars. Mais la FFMC ne laissera pas tomber et promet que l’été sera chaud !"