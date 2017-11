Les nouveautés du salon du cheval 2018 de Micropolis Besançon...

30.000 visiteurs s'étaient déplacés pour la 1ère édition 2017 du salon du cheval de Micropolis Besançon. Pour ce deuxième volet, un programme riche en animations et en compétitions attendent les visiteurs ! Les différents halls de Micropolis accueilleront trois carrières comme l’an passé (une grande piste avec son paddock et une carrière arts équestres et élevage). Une nouvelle carrière a été ajoutée permettant ainsi d’offrir " à tous les acteurs de la filière équine les meilleures conditions pour participer à ce grand rendez-vous !", précise Micropolis Besançon.

Le programme du Salon du cheval 2018 ...

De la compétition avec du CSO (Concours de saut d’obstacles)

Une Tournée des As lors du premier week-end

Des concours de dressage, de horseball

Quatre spectacles professionnels

Une journée western

Des présentations d’élevage et des animations équestres

Concours de chevaux islandais

Une journée hunter, de chevaux comtois

Un espace pour les chevaux de race

un village de start-up spécialisées dans les objets connectés de la filière équine

Exposition "Le comtois moi j'y crois"

Derby cross poney Indoor

Le public pourra cette année découvrir d’autres disciplines comme l’attelage, le hunter, le western, le derby cross poney indoor et assister à des concours de chevaux Islandais et Comtois.

Les plus petits pourront faire des balades à poney, participer à un concours de dessin ou bien encore découvrir et caresser une vingtaine de races de chevaux dans un espace réservé. Une journée Cheval & différences sera mise à l’honneur" afin de faire découvrir que la pratique de l’équitation est accessible à tous et pour tous !", précise Micropolis.

Le salon comportera une partie exposant où sont attendus une centaine de professionnels qui présenteront leur produits et services et répondront aux demandes des visiteurs

