Les nouveaux chantiers à venir à Besançon

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveautés de la semaine

INFO TRAVAUX

BREGILLE - PRÉS DE VAUX

Chemin du Vernois et rue Anne Frank : Travaux de dévoiements de réseaux humides et de viabilité dans le cadre des travaux de la ZAC des Vaites – Circulation interdite chemin du Vernois entre le chemin de Brulefoin et le n° 24, mise en impasse de la rue Anne Frank à son débouché sur le chemin du Vernois - jusqu’ au 16 février.

Chemin des Echenoz St-Paul et Chemin de Plainechaux : Réalisation d’une tranchée GRDF – Circulation alternée à proximité du carrefour des chemins Echenoz St-Paul/Plainechaux - jusqu’ au 9 mars.

CENTRE-VILLE - BATTANT - CHAPELLE DES BUIS

Rue Gabriel Plançon : Travaux de remplacement de trappes d’accès d’ouvrages – circulation interdite sur la voie de droite, sur la bande cyclable et forts empiètements – jusqu’ au 23 mars.

GRETTE - BUTTE

Rue Clerc de Landresse : Travaux de réfection de tampons d’assainissement – Circulation interdite à hauteur du n° 3 – jusqu’au 31 mars.

Chemin de l’œillet, chemin sous les Vignes de Rognon et Chemin de la Vosselle : Travaux d’extension du réseau d’assainissement – Circulation interdite sauf riverains – chantier en 3 phases – du 12 février au 23 mars.

MONTBOUCONS – MONTRAPON

Pont de la Gibelotte : Aménagements de voirie – Empiètement sur la chaussée du pont dans le sens du centre-ville vers Gray – jusqu’ au 31 juillet.

Avenue des Montboucons : Travaux d’extension du réseau MBP et modification d’alimentation gaz – circulation interdite sur le couloir bus sur 10 m avant le boulevard Winston Churchill – jusqu’ au 16 février.

Avenue de Montjoux et place de Montrapon : Réalisation de massifs et pose de panneaux directionnels – légers empiètements – 12 février au 23 mars.

ORCHAMPS - PALENTE- SARAGOSSE

Chemin de la Selle : Création d’un lotissement - Circulation interdite entre le chemin des Montarmots et son débouché face au n°14 – jusqu’ au 1er mars.

CHATEAUFARINE – PLANOISE

Rue Joachim du Bellay : Travaux de génie-civil – Circulation alternée par feux, depuis la rue André Breton en direction de la rue Paul Éluard sur 150 m – jusqu’au 14 février.

Boulevard Allende : Travaux d’aménagement entre la rue Bertrand Russel et le carrefour giratoire de l’avenue François Mitterrand, dans ce sens, la circulation est interdite sur la voie de droite, ainsi que sur la bande cyclable ; forts empiètements et micro-coupures de circulation dans le carrefour de la rue Bertrand Russel et du Boulevard Salvador Allende – jusqu’ au 9 mars.

Rue Russel – Travaux d’aménagement de voirie – voie de droite interdite à la circulation entre le carrefour giratoire formé par la rue Blaise Pascal et la rue Léonard de Vinci et le Boulevard Allende, dans ce sens – jusqu’au 9 mars

Rue Dolto et rue Bried : Travaux de branchement d’assainissement – Dans le carrefour des deux rues : circulation alternée, fort empiètement et micro-coupures de circulation – 12 au 21 février.

Rue de Dole – Sondages sur le réseau d’éclairage public sur le terre-plein central – La voie de gauche est interdite à la circulation dans la partie comprise entre la bretelle d’accès à la RD 673 depuis la RD 11 et la bretelle de sortie de la RD 673 en direction de la ZAC de Chateaufarine, dans le sens : Centre-ville vers Dole et dans la partie comprise entre la bretelle de sortie de la RD 673 en direction du carrefour giratoire Simone de Beauvoir et la bretelle de sortie de la RD 673 vers la RD 106, dans le sens : Dole vers Centre-ville. Le 13 février de 9 H à 16H.

TILLEROYES

Rue Mantion : Création d’une entrée charretière – Circulation interdite – 12 au 16 février.

TUNNEL ROUTIER SOUS LA CITADELLE :

Travaux d’entretien et de maintenance technique - Circulation interdite -– le 15 février de 20 H à minuit.