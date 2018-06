Les prévisions de Bison Futé des vendredi 29 et samedi 30 juin 2018...

Depuis la mi-juin, les flux de véhicules étrangers se renforcent entre les frontières du nord et les côtes méditerranéennes, l’Italie ou l’Espagne.

Ces flux seront encore accentués ce week-end en raison du début des congés scolaires en Belgique le samedi 1er juillet.



Dans le sens des DÉPARTS :

Vendredi 29 juin est classé VERT au niveau national et ROUGE en Île-de-France.

Samedi 30 juin est classé VERT au niveau national et ORANGE en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France.

Infos pratiques

Bison Futé est à votre disposition 24 h / 24 :