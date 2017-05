Les prévisions de Bison Futé pour ce samedi 28 mai 2017

"Le week-end de l’Ascension incite de nombreux usagers à effectuer un voyage de loisirs à cette occasion. De très nombreux déplacements sont donc attendus au cours de ce week-end. Les destinations choisies à cette période sont situées généralement à courte ou moyenne distance du domicile.

La fréquentation des zones côtières sera très importante. Les trajets reliant les plages aux grandes agglomérations proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée", précise Bison Futé.

Les difficultés de circulation seront ainsi observées entre Paris et la Normandie ou la Bretagne mais aussi en direction de la région Centre-Val-de-Loire ; entre Lyon ou Toulouse et la Méditerranée, entre Lille et les plages du Nord, entre Bordeaux et la côte aquitaine ou charentaise, l’Espagne et l’Andorre.