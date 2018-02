Les prévisions de Bison Futé pour ce week-end

Dans le sens des DÉPARTS,



Vendredi 16 février est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

Samedi 17 février est classé ORANGE au niveau national et NOIR en Auvergne-Rhône-Alpes (01, 38, 69, 73, 74).





Dans le sens des RETOURS,



Samedi 17 février est classé VERT au niveau national et ORANGE en Auvergne-Rhône-Alpes (01, 38, 69, 73, 74).

