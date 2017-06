Les prévisions de Bison Futé pour ce week-end de la Pentecôte

Dans le sens des DÉPARTS :

vendredi 2 juin est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France

samedi 3 juin est classé ORANGE au niveau national.



Dans le sens des RETOURS :



lundi 5 juin est classé ORANGE au niveau national.

Les difficultés de ciculations :

Vendredi 2 juin 2017 , de nombreux bouchons sont attendus dès le départ des grandes métropoles car, aux difficultés habituelles importantes du vendredi, viennent s’ajouter les trajets de ce long week-end.

Samedi 3 juin 2017 , les départs se feront principalement dans la matinée et jusqu'à 15 heures. Les ralentissements se situeront sur les grands axes (rocades et axes radians) des métropoles et leur périphérie ainsi qu'en direction des zones côtières et des sites à forte activité touristique.

Lundi 5 juin 2017, dans le sens des retours, les difficultés de circulation sont attendues dans l'après-midi jusqu'en début de soirée. Les dernières difficultés devraient disparaître vers 20 heures aux abords des grandes métropoles.

Les conseils de Bison Futé

Dans le sens des départs :

Vendredi 2 juin- évitez de quitter les grandes métropoles ou de transiter sur les voies rapides urbaines, entre 16 heures et 20 heures et en ’Île-de-France entre 12 heures et 21 heures, évitez de circuler sur les grands axes A13, A11, A10, A7, A9 et A61 en direction des régions côtières, entre 17 heures et 20 heures.

Samedi 3 juin : quittez l’Île-de-France avant 8 heures, évitez de quitter les grandes métropoles entre 9 heures et 15 heures dans la moitié nord du pays, et entre 9 heures et 13 heures dans la moitié sud, l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 10 heures et 16 heures.

Dans le sens des retours :

Lundi 5 juin : rentrez dans les grandes métropoles avant 15 heures ou après 21 heures, l’accès en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 15 heures et 21 heures.

Les principaux chaniers Grand-Est