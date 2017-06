Les prévisions météo de ce week-end de la Pentecôte

Une belle matinée se dessine sur le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire de Belfort pour ce samedi 3 juin 2017 mais les beaux rayons de soleil laisseront la place aux averses et à l'orage à partir de 14h sur l'ensemble de la région. Un risque de grêle est signalé par météo France.

Dimanche 4 et lundi 5 juin 2017, le beau temps reviendra en Franche-Comté avec des température plus douces et une atmosphère moins pesante allant de 10 à 24°C.