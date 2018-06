Les produits de l'été à découvrir chez Decathlon à Besançon !

Les vacances en mode aquatique…

Le paddle ne se dégonfle pas !

Le paddle, devenu un grand classique des vacances à la mer depuis plusieurs années, revient cet été ! Et parce que tout le monde de peut pas mettre une planche dans sa voiture, le modèle proposé chez Decathlon est gonflable. Il est conçu pour les débutants pour des randonnées occasionnelles sur une eau calme…

Longueur : 8,9" (267 cm)

Largeur : 30" (76 cm)

Adapté aux gabarits inférieurs à 60 kg

Le masque Easybreathe revient !

Chaque année, cette innovation signée Decathlon remporte un franc succès : le masque Easybreathe permet de pratiquer le snorkeling en surface en toute simplicité et confortablement.

À partir de 10 ans

Vision panoramique

Respiration par le nez et/ou la bouche

Les vacances en mode rando…

Le VTT Rock rider 520 pour s'évader !

Btwin a lancé son VTT Rockrider 520 pour s'évader et découvrir de nouveaux terrains de jeux.

Existe en plusieurs couleurs

Freins à disque

24 vitesses

Selle en hamac

La tente "Fresh & Black" ne laisse rien passer !

Les campeurs en ont rêvé, Quechua l'a fait. Découvrez la tente 2 secondes "Fresh & black" conçue pour deux personnes qui conserve la fraîcheur et l'obscurité pour bien dormir. Le tissu "Fresh" réfléchit les rayons du soleil jusqu'à -17°C ressentis par rapport à une tente classique. Le tissu "Black" plonge les campeurs dans le noir…

Cette tente est rapide et facile à monter et démonter.

La gourde qui en a sous le bouchon !

Cette nouvelle gourde Aptonia permet de transporter de l'eau et de la boisson énergétique grâce à un système d'alternance. Le randonneur ou la randonneuse pourra profiter de la fraîcheur de l'eau et l'énergie de sa boisson sport quand il/elle le souhaite.

Bidon de 700 ml

Accompagnée de cette bouteille, une boisson sport Aptonia à l'orange et fruits rouges ou au citron et fruits rouges.

Les vacances en mode loisir…

Les triplettes de pétanque, inséparables !

La marque Geologic propose deux types de triplettes : l'une Alpha 2017 conçue pour jouer à la pétanque en loisir et en compétition, l'autre dédiée à la compétition demi-tendre delta. Cette dernière triplette est composée de boules certifiées par la fédération internationale (FIPJP).

Cochonnet à l'intérieur des triplettes.

Le set de badminton à emmener partout !

C'est l'un des jeux préférés des Français en vacances : le badminton ! La marque Artengo propose un set composé d'un filet et de deux raquettes. Il est conçu pour découvrir le badminton de manière ludique et facile en famille, entre amis et partout !

Très simple à monter et démonter.

Les set est composé de : deux raquettes, un filet et deux volants.

À la découverte du mölky !

Vous connaissez le mölky, ce jeu de quilles finlandais ? Il permet à la fois de s'entraîner à viser et développer le calcul mental !

En bois de hêtre

À partir de 3 ans

Infos pratiques