Les Ptits Dej' de l'emploi, ou comment trouver du travail autour d'un café à Besançon?

La prochaine édition des Ptits Dej' de l'emploi se déroulera le 19 septembre prochain. La ville de Besançon mettra ainsi en relation les entreprises et les demandeurs d'emploi sur une thématique donnée ; pour celle-ci, il s'agira de l'Industrie.

La ville de Besançon invite donc les demandeurs d'emploi du bassin bisontin souhaitant travailler dans cette branche d'activité spécifique à venir rencontrer les employeurs. Et ce, afin d'échanger avec eux sur leurs besoins en recrutement et obtenir des informations sur les métiers et formations possibles.

Pour participer à ce Ptit Dej' de l'emploi, il est nécessaire de s'inscrire sur le site de la ville. Si l'inscription est validée, la ville vous communiquera alors le lieu et l'horaire de la réunion.

Date limite d'inscription : le 12 septembre 2017 à 12h.