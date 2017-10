FOOT

Ligue 2 ( 11e journée)

Sochaux 1 – 0 Paris FC

National 3 (7e journée)

Auxerre (2) 0 – 2 Besançon Foot

Racing Besançon 0 - 2 FC Sochaux Montbéliard (2)

St Appolinaire – Besançon Clémenceau (dimanche à 15h)

HANDBALL

Coupe d'Europe EHF (16es de finale)

Au match aller à Silkeborg (Dannemark), les Bisontines de l'ESBF se sont inclinés d'un petit point après une première mi-temps difficile et un regain d'énergie en seconde période. Score finale 27-26. Match retour le samedi 21 octobre à 18h au palais des sports de Besançon

Pro D2 (5e journée)

GBDH 27- 24 JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB

BASKET

Nationale 2 (6e journée)

Le BesAC bat le Smuc Marseille et se retrouve 3e au général avec 10 points (ex aequoe avec CTC Lyon et SO Pont de Cheruy): Résultat et compte rendu complet ici

LUTTE

Pour la première journée du championnat de France par équipes le CPB rencontrait le club de Schiltigheim au gymnase des Montboucons. Besançon l'emporte 9-3

CYCLO CROSS

Première manche de la coupe de France de cyclo cross ce dimanche 15 octobre 2017

RUGBY

3e division fédérale (4e journée)

OB 6 – 23 Grand Dole Rugby

2e division fédérale (4e journée)