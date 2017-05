Les Samedis Piétons, c'est ce week-end à Besançon !

L'opération des Samedis Piétons a pour objectif d'attirer le public vers le centre historique de Besançon en proposant des offres exceptionnelles en partenariat avec une centaine de commerçants "Samedis Piétons". L'occasion pour les Bisontins, Bisontines et les visiteurs de redécouvrir à chaque fois ce centre commercial à ciel ouvert de 1 200 enseignes.

Emprunter un chariot pour faire votre shopping !

De 11 heures à 19 heures à l'espace "Samedis Piétons" sur la place du Huit septembre, il est possible d'emprunter des parapluies en cas de mauvais temps, des chariots pour faire ses courses et son shopping en toute simplicité et sans se faire mal au dos, ou laisser ses achats en consigne gratuite le temps de flâner !!

L'occasion également d'obtenir la carte de fidélité "Pass à pass"…

Trois parkings à -50% et les parkings relais gratuits

Afin que les visiteurs profitent au maximum de leur journée, la Ville de Besançon propose une offre de parking à -50% l'heure de stationnement. Offre valable uniquement aux parkings Pasteur, Chamars et Marché Beaux-Arts de 11 heures à 19 heures.

De plus, les parkings relais seront gratuits et offriront à tous les passagers de chaque véhicule stationné un ticket journée Bus & Tram pour se déplacer facilement et gratuitement à Besançon du matin au soir ! (jusqu'à 7 passagers par véhicule)

Venez en TER !

Les visiteurs pourront bénéficier de tarifs réduits avec la région Bourgogne Franche-Comté. Toutes les infos sur TER Franche-Comté.

Les Bons Pas : des achats contre des Bezac Kdo

Les chalands pourront de nouveau présenter le cumul de leurs achats du jour effectués chez les commerçants partenaires avec leurs tickets de caisse pour recevoir immédiatement des bons Bezac Kdo s'ils ont acheté pour un montant minimum de 75 euros.

Le principe :

De 75€ à 149€ d'achats = 10 euros de Bezac Kdo offerts

De 150€ à 299€ d'achats = 20 euros de Bezac Kdo offerts

Plus de 300 euros d'achats = 30 euros de Bezac Kdo offerts

Offre limitée aux 300 premiers clients se présentant à l'espace "Samedis Piétons" place du Huit septembre.

Pour connaître les commerces partenaires de l'opération, rendez-vous à l'espace "Samedis Piétons" place du Huit septembre le jour J et sur http://www.besanconandco.com/

Des a n i m a t i o n s dans tout le centre-ville !

Place du Huit septembre

BALADES EN CALÈCHE

Gratuites, de 14h30 à 18h30.

Départ et retour Place du huit septembre

Accompagnées d’un guide de Besançon Tourisme et Congrès de 15h30 à 17h30

SÉANCE D'ELECTROMUSCULATION

De 11 heures à 12 heures

Espass Form via la marque XBodyworld vous propose de venir découvrir gratuitement une séance d'électromusculation exceptionnelle.

ZUMBA KIDS ET ZUMBA

À partir de 15 h 30

avec le concours de l’équipe d’ESPASS FORM

Offre exceptionnelle Samedis Piétons ! 1 semaine de découverte offerte sur l’ensemble des clubs ESPASS FORM + 50 euros offerts sur votre inscription. Valable une semaine du 13 au 20 mai.

Pour les enfants :

Carrousel

Deux structures gonflables

Accès : 3€

A l'Office du Commerce et de l'Artisanat

Vente exceptionnelle de chèques cadeaux Bezac

De 11 heures à 18 heures

Office du commerce : 26E, rue de la République

Place Granvelle

Fête Bio du printemps avec Interbio Franche-Comté

Marché de producteurs et artisans

Nombreuses animations de 10 heures à 22 heures

Concert gratuit de Maggy Bolle à 20 heures

Galeries Lafayette

Révélez votre beauté en 5 minutes avec la technique anti fatigue Estée Lauder

Donnez du style à votre coiffure avec la tresse africaine par Afro Beauty Trends.

Réussissez tous vos menus avec le compagnon Moulinex et ravivez vos papilles avec la crème dessert au chocolat.

Le cuir dans tous ses états en adoptant le sac qui vous ressemble

Nouveauté automobile : découvrez la DS3 Inès de la Fressange Edition limitée. En partenariat avec JMJ Automobilies, tentez de gagner cinq week-ends en Citroën.

Exposition de sculptures en présence de l'artiste Émilie Muzy – séance de travail face au public.

Grande Rue

Séance de dédicace avec Valerio Varesi, La pension de la via Saffi, éditions Agullo. Les sandales d'Empédocle (à partir de 14 heures).

Passages Pasteur

6e édition du Créative Market

De 9h30 à 19h30

Avec les créateurs du Créative Market de Printemps :

Crea-bisontine, l'objet de mon attention, mamie motel, mary&lau, neptuun, Pratoline, so croch (prêt-à-porter, accessoires, cadeaux…)

Alice Burgy créations, Emma S, Marinala, Picotti picotta, Pvp créations (bijoux)

Druydes (produits de beauté naturels)

Pokiha (illustratrice)

Les 85 ans de Monoprix !

Venez fêter le 85 e anniversaire de Monoprix en participant à un jeu-concours sans obligation d'achat pour tenter de gagner un vélo adulte mixte.

Quartier Pasteur

Brocante de 9 heures à 19 heures

Esplanade des Droits de l'Homme

Fête de l'Europe

De 14 heures à 19 heures

14 h : Distribution de drapeaux, happening "Fiers d'être Européens"

14 h 15 : Débat "l'apprentissage dual en Suisse, moyen de lutte contre le chômage des jeunes" (et approche comparative avec la France et l'Allemagne)

15 h 15 : débat sur le Brexit

16h15 : bal folk

Cinéma Pathé Beaux-Arts

TARIF RÉDUIT

4,50€ la place de cinéma sur cinemapathe. com ou sur l’application mobile avec le code « BIENVU »

valable uniquement samedi 13 mai 2017, hors supplément 3D et hors séances spéciales

Musée du Temps

Entrée gratuite de 09h15 à 12h et de 14h à 18h

Visite guidée : le pendule de Foucault à 15 heures

Place de la Révolution

Marché de 9 heures à 18 heures

Au fil du Doubs

Croisière Samedis Piétons

Sur le bateau Le Battant à 15 h 15.

Départ du pont de la République - halte fluviale

Tarif spécial code "samedis piétons"

Adulte : 10 € (au lieu de 12 €)

Enfant : 7 € (au lieu de 9 €)

Info +

Les prochains samedis piétons se dérouleront les 10 juin, 9 septembre et 9 décembre 2017 !

