Les Samedis Piétons reviennent le 10 mars au centre-ville de Besançon !

L'opération des Samedis Piétons a pour objectif d'attirer le public vers le centre historique de Besançon en proposant des offres exceptionnelles en partenariat avec une centaine de commerçants "Samedis Piétons". L'occasion pour les Bisontins, Bisontines et les visiteurs de redécouvrir à chaque fois ce centre commercial à ciel ouvert de 1 200 enseignes !

Les Bons Pas : des achats contre des Bezac Kdo

Les chalands peuvent de nouveau présenter le cumul de leurs achats du jour effectués chez les commerçants partenaires avec leurs tickets de caisse pour recevoir immédiatement des bons Bezac Kdo !

Le principe :

De 75€ à 149€ d'achats = 10€ de Bezac Kdo offerts

De 150€ à 299€ d'achats = 20€ de Bezac Kdo offerts

Plus de 300€ d'achats = 30€ de Bezac Kdo offerts

Au-delà de 600€ d'achats = 50€ de Bezac Kdo offerts

Pour connaître les commerces partenaires de l'opération, rendez-vous à l'espace "Samedis Piétons" place du Huit septembre le jour J et sur http://www.besanconandco.com/

Trois parkings à -50% de 9h à 19h et les parkings relais gratuits

Afin que les visiteurs profitent au maximum de leur journée, la Ville de Besançon propose une offre de parking à -50% l'heure de stationnement. Offre valable uniquement aux parkings Pasteur, Chamars et Cusenier - Marché Beaux-Arts de 9 heures à 19 heures.

De plus, les parkings relais sont gratuits et offrent à tous les passagers de chaque véhicule stationné un ticket journée Bus & Tram pour se déplacer facilement et gratuitement à Besançon du matin au soir ! (jusqu'à 7 passagers par véhicule)

Nouveauté : un FreePass pour 50€ d'achat !

Cette année, les Samedis Piétons offrent un jeton FreePass à partir de 50€ d'achat. Il suffit de se rendre à l'espace "Samedis Piétons" et de présenter son/ses ticket(s) de caisse.

Un jeton FreePass permet d'obtenir un ticket de Tram' ou de bus Ginko (valable 1h) et donne la possibilité de stationner dans les rues et dans tous les parkings de Besançon (sauf Gare Viotte et City) :

Zone Chrono : 1 Free Pass = 45 min.

ZoneMezzo : 1 Free Pass = 1 h

ZoneTempo : 1 Free Pass = 1 h

Venez en TER !

Les visiteurs peuvent bénéficier de tarifs réduits avec la région Bourgogne Franche-Comté. Toutes les infos sur TER Franche-Comté.

Emprunter un chariot pour faire votre shopping !

De 11 heures à 19 heures à l'espace "Samedis Piétons" sur la place du Huit septembre, il est possible d'emprunter des parapluies en cas de mauvais temps, des chariots pour faire ses courses et son shopping en toute simplicité et sans se faire mal au dos, ou laisser ses achats en consigne gratuite le temps de flâner !

L'occasion également d'obtenir la carte de fidélité "Pas à pass" et de participer au tirage au sort qui aura lieu pour se voir rembourser de ses achats…

D e s a n i m a t i o n s d a n s t o u t l e c e n t r e - v i l l e !

Place du Huit septembre

Espaces Samedis Piétons de 10h00 à 19h00

Balades en calèches

Balades gratuites en calèche dans le centre-ville de 14h30 à 18h30. Départ et retour place du Huit septembre

Visites en calèche accompagnées d'un guide de Besançon Tourisme et Congrès pour découvrir ou redécouvrir l'histoire de la ville de 15h30 à 17h30

Le Carrousel

Les enfants pourront profiter du Carrousel installé sur la place du Huit septembre toute la journée !

Gagnez des abonnements Ginko !

Cette année, le bus info Ginko est stationné sur la place du Huit septembre à chaque Samedi Piéton pour accueillir les visiteurs, les informer et leur permettre de gagner des abonnements Ginko et des chèques Bezac kdo !

Au Musée du Temps

L'entrée est gratuite pour tous de 09h15 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

A ne pas manquer : la visite de l'exposition Maroquins et dorures : les reliures du cardinal de Granvelle avec Marie-Claire Waille, conservatrice à la Bibliothèque municipale de Besançon.

Rendez-vous à 16h00.

Dans le quartier Pasteur

La traditionnelle brocante est installée sur la place Pasteur de 9h00 à 19h00. Au programme : meubles, livres, bibelots, bijoux, vaisselle, etc.

Sur la place de la Révolution

Le marché est ouvert de 9h00 à 18h00. L'occasion de faire ses courses et quelques bonnes affaires…

Aux Galeries Lafayette

Le mariage est à l'honneur aux Galeries Lafayette ! Le temps d'une journée, partagez un moment privilégié avec votre moitié :

150€ offerte pour l'ouverture de votre liste de mariage,

un voyage aux Maldives à gagner pour les futurs mariés,

dégustation de gourmandises avec Péché à croquer,

Une mise en beauté des mains avec les vernis Galeries Lafayette.

Aux Passages Pasteur

Un atelier créatif gratuit est ouvert aux enfants sur le thème "Confection de moulins à vent du jardin".

Rendez-vous de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Infos +

Les prochains rendez-vous Samedis Piétons :

Samedi 10 mars

Samedi 14 avril

Samedi 12 mai

Samedi 9 juin

Samedi 8 septembre

Samedi 13 octobre

Samedi 10 novembre

Samedi 8 décembre

Toutes les infos pratiques sur www.besanconandco.com