Les soins Vinésime aux Thermes de Salins-les-Bains

À l'entrée des nouveaux thermes de Salins-les-Bains, après avoir reçu mon peignoir, je rejoins l'institut après un passage par les vestiaires. Axelle, en charge de mon soin m'accueille et m'installe dans une cabine flambant neuve à la lumière tamisée. Une douce odeur presque sucrée me met immédiatement dans l'ambiance. "Vous connaissez les soins Vinésime ? Il s'agit d'un soin haut de gamme né dans les vignes de Bourgogne. Les principes actifs sont issus du Pinot noir et ils sont associés à un extrait de cassis noir…"

L'équipe esthétique des Thermes a bénéficié de plusieurs journées de formations avec une formatrice spécialiste de la marque afin de les accompagner dans l’apprentissage des différents protocoles spécifiques à la marque.

Mon soin comprend un gommage suivi d'un modelage. Il s'agit du soin corps "pause strimulante et énergisante", idéal pour l'automne. Axelle ouvre le pot de gommage. À l'ouverture, l'odeur sucrée mêlant la vigne et … le cassis (ou ç'est ça que je sentais..) envahit la pièce. "C'est un gommage de pépin et de rafle de raisin de pinot noir "Richebourg Grand cru" avec des particules sucrées. Il sert à éliminer les cellules mortes et les impuretés de la peau… "

Gommage...

Le gommage est riche et épais grâce aux particules micro broyées. La pression exercée par l'esthéticienne est liée au type de peau de chacun. Sur le ventre, puis sur le dos, le gommage dure environ 20 petites minutes. Il est intense et tonique. Ça chauffe ! Les grains qui vous frottent la peau distillent une sensation de nettoyage est profondeur est prégnante. L'exfoliant est juste parfait pour moi.

Axelle m'invite à prendre une douche. Elle sort de la pièce, me demande de prendre mon temps. Une pluie chaude ôte les particules. Que c'est agréable. Ma douche dure cinq bonnes minutes. Ma peau est extrêmement douce ! Cette première étape me conditionne pour la suite.

...et modelage

Je m'allonge sur de chaudes et moelleuses serviettes "Vinesime" marron. Grâce aux mains d'Axelle qui exerce différentes pressions et différents gestes avec une chaude toujours sucrée et suave, j'ai l'impression de redécouvrir chaque cellule de mon épiderme et de mon corps. "Le modelage permet de mieux irriguer les tissus par des mouvement de drainage et d'améliorer la circulation lymphatique, il soulage les tensions musculaires…" m'explique doucement Axelle. Je ferme les yeux. Je lâche prise.

Ce que j'ai le plus apprécié ? Les pressions, les mini-rotations sur les jambes et les mollets. Fortes, suivies d'un relâchement progressif. Chaque mouvement est répété plusieurs fois selon le protocole Vinesime : les grands huit le long du dos, les mouvements croisés sur les épaules et les omoplates jusqu'au travail au pouce de la plate des pieds et des orteils. Petite mention pour le travail de la nuque et les compressions exercées à l'aide des avant-bras de l'esthéticienne. Un délice.

Ce modelage me permet de me plonger dans une profonde et douce détente. Les nombreux gestes variés permettent de rester en éveil. À la fin de modelage, les gestes sont légèrement plus toniques. Axelle me laisse alors revenir à la réalité lentement. J'émerge au bout de dix bonnes minutes avant de rejoindre les eaux chaudes, le caldarium et les buses massantes du nouvel espace bien-être des thermes de Salins-les-Bains. Un pur moment de détente et, osons le mot, de volupté ! Une parenthèse bienvenue au milieu de nos vies trépidantes. Le soin a eu des effets bénéfiques sur mon épiderme durant une bonne semaine.

Info +

La carte des soins Vinésime aux Thermes de Salins-les-Bains

Cinq soins corps de 55 à 150 € (durée de 30 à 120 min.)

Deux soins visages de 60 à 90 € (durée de 45 à 75 min.)

Les produits Vinésime sont par ailleurs en vente à l’accueil.

Soins corps :

Soins visage :

Réservation par téléphone (ou sur le site internet – liens ci-dessus) au 03 84 73 04 63.

La carte des soins

Le site de Vinésime