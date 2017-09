Les sorties cinéma au Mégarama du mois de septembre 2017...

Good Time

Sortie le 13 septembre

Durée : 01:35:00

Genre : Drame, Crime

Réalisé par : Ben Safdie

Acteurs : Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi, Ben Safdie, Buddy Duress

Synopsis : Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à s'enfuir, mais son frère Nick est arrêté. Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre option s'offre à lui : le faire évader. Commence alors dans les bas-fonds de New York, une longue nuit sous adrénaline.

Barry Seal : American traffic

Sortie le 13 septembre

Durée : 01:55:00

Genre : Crime, Thriller

Réalisé par : Doug Liman

Acteurs : Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright, Jayma Mays, Lola Kirke

Synopsis : L'histoire vraie d'un trafiquant de drogue qui a oeuvré pour la CIA et le cartel de Medellin dans les années 80. Une escapade internationale,basée sur les exploits incroyables, mais vrais de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de manière inattendue par la CIA afin de mener à bien l’une des plus grosses opérations secrètes de l’histoire des États-Unis.

Les grands esprits

Sortie le 13 septembre

Genre : Comédie dramatique

Réalisé par : Olivier Ayache-Vidal

Acteurs : Denis Podalydès, Zineb Triki, Léa Drucker, Marie-Julie Baup, Anne Jacquemin

Synopsis : François Foucault, la quarantaine, est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV à Paris. Une suite d’événements le force à accepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue classé REP+. Il redoute le pire. À juste titre.

Mother !

Sortie le 13 septembre

Durée : 01:55:00

Genre : Horreur, Drame, Mystère, Thriller

Réalisé par : Darren Aronofsky

Acteurs : Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Kristen Wiig

Synopsis : La relation d'un couple est mise en péril quand l'arrivée d'invités inattendus vient perturber leur quotidien.

Ça

Sortie le 20 septembre

Genre : Épouvante-horreur, Drame, Thriller

Réalisé par : Andrés Muschietti

Acteurs : Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard

Synopsis : Plusieurs disparitions d'enfants sont signalées dans la petite ville de Derry, dans le Maine. Au même moment, une bande d'adolescents doit affronter un clown maléfique et tueur, du nom de Pennywise, qui sévit depuis des siècles. Ils vont connaître leur plus grande terreur…

Mon garçon

Sortie le 20 septembre

Genre : Drame

Réalisé par : Christian Carion

Acteurs : Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier de Benoist, Antoine Hamel, Mohamed Brikat

Synopsis : Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l’étranger. Ce manque de présence a fait exploser son couple quelques années auparavant. Lors d’une escale en France, il découvre sur son répondeur un message de son ex-femme en larmes : leur petit garçon de sept ans a disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.

L'un dans l'autre

Sortie le 20 septembre

Durée : 01:25:00

Genre : Comédie

Réalisé par : Nicolas Mercier, Bruno Chiche

Acteurs : Louise Bourgoin, Stéphane De Groodt, Pierre-François Martin-Laval, Aure Atika

Synopsis : Deux couples, Pierre et Aimée, Éric et Pénélope, partagent tous les quatre plusieurs années d'amitié sans nuages. Seul souci, Pénélope et Pierre sont devenus amants... La situation devenant intenable, ils décident de rompre. Mais après une ultime nuit d'amour passionnée, le sort leur joue un tour : Pierre et Pénélope se réveillent chacun dans le corps de l'autre ! Pour protéger leur secret, ils se retrouvent chacun à devoir vivre la vie de l'autre. C'est le début des complications...

American Assassin

Sortie le 20 septembre

Durée : 01:45:00

Genre : Thriller, Action

Réalisé par : Michael Cuesta

Acteurs : Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Taylor Kitsch, Scott Adkins

Synopsis : Mitch Rapp est un légendaire agent de la CIA. Avant de traquer les terroristes, Rapp était un lycéen remarqué pour ses performances d'athlète. Après une terrible tragédie, il est recruté pour faire partie d'une élite officiant pour le contre-espionnage américain. Il est chargé de créer des programmes pour couvrir des opérations tenues secrètes. Après avoir effectué un rude entrainement, après avoir appris à aiguiser ses compétences, Rapp est désormais apte à pourchasser ceux qui considérés par les États-Unis comme les plus dangereux ennemis de la nation. Mais il n'est plus le même homme et n'a un seul objectif : la vengeance à tout prix.

Le petit Spirou

Sortie le 27 septembre

Genre : Comédie

Réalisé par : Nicolas Bary

Acteurs : Sacha Pinaud, Natacha Régnier, Pierre Richard, François Damiens, Philippe Katerine

Synopsis : Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire.

Une suite qui dérange : le temps de l'action

Sortie le 27 septembre

Durée : 01:40:00

Genre : Documentaire

Réalisé par : Bonni Cohen

Acteurs : Al Gore, Barack Obama, Donald Trump, Angela Merkel, Justin Trudeau

Synopsis : L’ex-vice-président Al Gore poursuit infatigablement son combat en voyageant autour du monde pour former une armée de défenseurs du climat et exercer son influence sur la politique climatique internationale. Les caméras le suivent en coulisse, saisissent des moments publics et privés, drôles et émouvants : alors que les enjeux n’ont jamais été aussi importants, il défend l’idée que les périls du changement climatique peuvent être surmontés par l’ingéniosité et la passion des hommes.