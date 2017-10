Les sorties cinéma de novembre 2017 au Mégarama Ecole Valentin

Jigsaw

Après une série de meurtres qui ressemblent étrangement à ceux de Jigsaw, le tueur au puzzle, la police se lance à la poursuite d'un homme mort depuis plus de dix ans. Un nouveau jeu vient de commencer... John Kramer est-il revenu d'entre les morts pour rappeler au monde qu'il faut sans cesse célébrer la vie, ou bien s'agit-il d'un piège tendu par un assassin qui poursuit d'autres ambitions ?

Durée : 01:32:00

Genre : Épouvante-horreur, Thriller

Réalisé par : Michael Spierig, Peter Spierig

Acteurs : Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie

Interdit aux moins de 16 ans

Sortie le 1er novembre

En avant-première mardi 31 octobre à 20 h 30 pour une soirée Halloween...

Le Fidèle

Lorsque Gino rencontre Bénédicte, c’est la passion. Totale. Incandescente. Mais Gino a un secret. De ceux qui mettent votre vie et votre entourage en danger. Alors Gino et Bénédicte vont devoir se battre envers et contre tous, contre la raison et contre leurs propres failles, pour pouvoir rester fidèles à leur amour.

Durée : 02:10:00

Genre : Crime, Drame

Réalisé par : Michael R. Roskam

Acteurs : Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, Jean-Benoît Ugeux, Kerem Can, Sam Louwyck

Sortie le 1er novembre

Wallace & Gromit : cœurs à modeler

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar !

Durée : 00:59:00

Genre : Animation

Réalisé par : Nick Park

Sortie de 8 novembre

La montagne entre nous

Livrés à eux-mêmes après le crash de leur avion en pleine montagne, deux étrangers doivent compter l’un sur l’autre pour faire face aux conditions extrêmes. Réalisant qu’ils n’ont aucun espoir d’être secourus, ils tentent leur chance à travers des centaines de kilomètres de nature hostile, acceptant que ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront trouver le courage de tenter de survivre.

Durée : 01:47:00

Genre : Drame, Action

Réalisé par : Hany Abu-Assad

Acteurs : Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney, Beau Bridges, Tintswalo Khumbuza

Sortie de 8 novembre

Jalouse

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre comédie grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue d’une femme.

Durée : 01:42:00

Genre : Comédie

Réalisé par : David Foenkinos, Stéphane Foenkinos

Acteurs : Karin Viard, Anne Dorval, Anaïs Demoustier, Dara Tombroff, Thibault de Montalembert

Sortie de 8 novembre

Tout nous sépare

Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille. Deux amis d’enfance. Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux mondes.

Durée : 01:38:00

Genre : Thriller, Drame

Réalisé par : Thierry Klifa

Acteurs : Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nicolas Duvauchelle, Nekfeu, Kev Adams

Sortie de 8 novembre

La mélodie

A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite, mais au creux de sa carrière et de sa vie. Il atterrit dans la classe-orchestre de 6e d’un collège parisien, dirigée par le bienveillant Monsieur Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Parmi eux il y a Arnold, un enfant à la timidité maladive, mais passionné et très doué pour le violon. Au contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique. Aura-t-il assez d’énergie pour surmonter les obstacles et tenir sa promesse d’emmener les enfants jouer à la Philharmonie ?

Durée : 01:42:00

Genre : Drame, Comédie

Réalisé par : Rachid Hami

Acteurs : Kad Merad, Samir Guesmi

Sortie le 8 novembre

Justice League

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique…

Durée : 00:00:00

Genre : Action, Aventure, Fantastique, Science-Fiction

Réalisé par : Joss Whedon

Acteurs : Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller

Sortie le 15 novembre

Happy birthdead

Teresa, une jeune lycéenne, est perturbée lorsqu'elle découvre qu'elle revit inlassablement la même journée. Une journée apparemment ordinaire, mais qui s'achève toujours par sa mort brutale...

Durée : 01:36:00

Genre : Horreur, Mystère, Thriller

Réalisé par : Christopher Landon

Acteurs : Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Black, Charles Aitken

Interdit aux moins de 12 ans

Sortie le 15 novembre

Bad moms 2

Comme toutes les mères de famille, Amy, Kiki et Carla angoissent à l’approche de Noël. Entre les cadeaux, la cuisine, la décoration, l’organisation et la préparation, c’est toujours les mêmes qui s’y collent… Et pour compliquer les choses, leurs propres mères, exigeantes et critiques, s’invitent à la fête ! Au bout du rouleau, elles décident de prendre les choses en main et de s’éclater. Cette année l’esprit de Noël va sérieusement trinquer…

Genre : Comédie

Réalisé par : Scott Moore, Jon Lucas

Acteurs : Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Susan Sarandon, Christine Baranski

Sortie le 29 novembre

Je ne vois que toi

Quand Gina, aveugle depuis l'enfance, recouvre la vue, elle a le sentiment de revivre. Pourtant, elle est perturbée par ce qu'elle découvre soudain sur son couple… James, son mari, est prêt à tout pour empêcher Gina de s'aventurer hors du domicile conjugal. Mais la jeune femme, qui a retrouvé confiance en elle, n'hésite pas à user de stratagèmes et de son pouvoir de séduction pour mettre au jour la malhonnêteté de son mari…

Durée : 01:50:00

Genre : Thriller, Drame

Réalisé par : Marc Forster

Acteurs : Blake Lively, Jason Clarke, Yvonne Strahovski, Danny Huston, Ahna O'Reilly

Sortie le 29 novembre

Coco

Malgré la décevante absence totale de musique dans sa famille depuis des générations, Miguel rêve de devenir un grand musicien comme son idole Ernesto de la Cruz. Désespéré de pouvoir un jour montrer ses talents, il se retrouve à la suite d'un mystérieux enchaînement d'évènements dans l'incroyavle et coloré Royaume des Morts. Sur sa route, il rencontre l'escroc charmeur Hector et ensemble, ils partent pour un voyage extraordinaire pour découvrir la véritable histoire cachée de la famille de Miguel.