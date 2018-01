Les sorties cinéma du mois de janvier 2018 au Mégarama

24H Limit

Sortie le 17 janvier 2018

Un assassin professionnel est temporairement ramené d'entre les morts par ses employeurs, et y voit un moyen de rédemption.

Genre : Thriller

Thriller Réalisé par : Brian Smrz

Brian Smrz Acteurs : Ethan Hawke, Xu Qing, Paul Anderson, Rutger Hauer, Tyrone Keogh

Ami-Ami

Sortie le 17 janvier 2018

Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner le dos à la vie de couple et de s’installer en coloc’ avec son meilleur ami ? C’est en tout cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un détail près : son meilleur ami est une meilleure amie, Néféli, jeune avocate déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent de ne plus jamais tomber amoureux, de vivre d’amitié et d’histoires sans lendemain. Mais après quelques semaines de cohabitation complice et festive, Vincent rencontre Julie…

Genre : Comédie

Comédie Réalisé par : Victor Saint Macary

Victor Saint Macary Acteurs : William Lebghil, Margot Bancilhon, Camille Razat, Jonathan Cohen, Béatrice de Staël

Brillantissime

Sortie le 17 janvier 2018

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.

Genre : Comédie

Comédie Réalisé par : Michèle Laroque

Michèle Laroque Acteurs : Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian, Gérard Darmon, Rossy de Palma

3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Sortie le 17 janvier 2018

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.

Genre : Comédie, Crime, Drame

Comédie, Crime, Drame Réalisé par : Martin McDonagh

Martin McDonagh Acteurs : Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes, Peter Dinklage

The Passenger

Sortie le 24 janvier 2018

Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley prend le train de banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son trajet quotidien va prendre une toute autre tournure. Après avoir reçu l’appel d’un mystérieux inconnu, il est forcé d’identifier un passager caché dans le train, avant le dernier arrêt.

Genre : Action, Thriller

Action, Thriller Réalisé par : Jaume Collet-Serra

Jaume Collet-Serra Acteurs : Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern

The Greatest Showman

Sortie le 24 janvier 2018

Evocation de la vie du showman P.T. Barnum, de la création du cirque qui l'a rendu célèbre à son penchant pour la mystification du public, en passant par son engouement pour la chanteuse Jenny Lind.

Genre : Histoire, Drame, Musique

Histoire, Drame, Musique Réalisé par : Michael Gracey

Michael Gracey Acteurs : Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya

Wonder Wheel

Sortie le 31 janvier 2018

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses.

Genre : Drame

Drame Réalisé par : Woody Allen

Woody Allen Acteurs : Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake, Jim Belushi, Max Casella

Horse Soldiers

Sortie le 31 janvier 2018

Quelques semaines après les attentats du 11 septembre 2001, un détachement d'élite des Forces Spéciales a été envoyé en Afghanistan, en plein conflit, pour une périlleuse mission top-secrète : apporter leur aide aux Afghans dans leur lutte contre les talibans et leurs alliés d'Al Quaïda.

Genre : Guerre, Drame, Histoire

Guerre, Drame, Histoire Réalisé par : Nicolai Fuglsig

Nicolai Fuglsig Acteurs : Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Elsa Pataky, Trevante Rhodes

Un film de plus sortira au cinéma Mégarama Beaux-arts le 17 janvier 2018 :

Le rire de ma mère

Adrien, onze ans, est un enfant anxieux et contemplatif. Il partage son temps entre ses parents divorcés : Romain, homme rassurant, qui a refait sa vie avec Gabrielle, et Marie, mère impulsive et passionnée. Il est amoureux d'Elsa qu’il observe à l’atelier de théâtre du Collège, sans oser y participer. Un jour, Adrien est témoin d’un événement qui va bouleverser la vie de Marie et de toute la famille...