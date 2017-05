Les sorties cinéma du mois de mai 2017

Films à l’affiche depuis peu :

Get Out

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans le nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.

Durée : 01:44:00

Genre : Comédie, Horreur, Mystère, Thriller

Réalisé par : Jordan Peele

Acteurs : Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones, Stephen Root, Keith Stanfield, Zailand Adams, LilRel Howery, Betty Gabriel, Marcus Henderson, Erika Alexander, Ashley LeConte Campbell, Lyle Brocato, Julie Ann Doan,

On l’appelle Jeeg Robot

Poursuivi par la police dans les rues de Rome, Enzo plonge dans les eaux du Tibre et entre en contact avec une substance radioactive qui le contamine. Il réalise bientôt qu'il possède des pouvoirs surnaturels : une force et une capacité de régénération surhumaines qu'il décide de mettre au service de ses activités criminelles.Du moins jusqu'à ce qu'il rencontre Alessia, une jeune fille fragile et perturbée qu'il sauve des griffes de Fabio, dit "le Gitan" un mafieux psychopathe ultra violent qui travaille avec la Camorra. Témoin des pouvoirs d'Enzo, Alessia est persuadée qu'il est l'incarnation de Jeeg Robot, héro du manga japonais présent sur Terre pour sauver le monde. Mais Enzo va être forcé d'affronter « Le Gitan » qui veut savoir d'où vient cette force surhumaine. Parviendra t-il à sauver la ville de la folie meurtrière de Fabio et être le super héros qu'Alessia voit en lui ?

Durée : 01:58:00

Genre : Action, Drame, Comédie, Thriller, Science-Fiction

Réalisé par : Gabriele Mainetti

Acteurs : Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Stefano Ambrogi, Antonia Truppo, Maurizio Tesei, Francesco Formichetti, Daniele Trombetti, Salvatore Esposito, Gianluca Di Gennaro, Jennifer Distaso

Tunnel

Alors qu'il rentre retrouver sa famille, un homme est accidentellement enseveli sous un tunnel, au volant de sa voiture. Pendant qu'une opération de sauvetage d'envergure nationale se met en place pour l'en sortir, scrutée et commentée par les médias, les politiques et les citoyens, l'homme joue sa survie avec les maigres moyens à sa disposition. Combien de temps tiendra-t-il ?

Durée : 02:07:00

Genre : Drame, Thriller

Réalisé par : Kim Seong-hoon

Acteurs : Ha Jung-woo, Bae Doona , Oh Dal-su, Jeong Seok-yong, Park Hyuk-kwon, Nam Ji-hyeon

Sorties de la semaine prochaine :

Alien : Covenant

Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.

Durée : 02:02:00

Genre : Aventure, Action, Horreur, Science-Fiction, Thriller

Réalisé par : Ridley Scott

Acteurs : Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir

I’m not you negro

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies.

Durée : 01:34:00

Genre : Documentaire

Réalisé par : Raoul Peck

Acteurs : JoeyStarr, Samuel L. Jackson

Le chanteur de Gaza

Un jeune palestinien prend son destin en main pour réaliser son plus grand rêve : chanter.

Durée : 01:35:00

Genre : Comédie dramatique

Réalisé par : Hany Abu-Assad

Acteurs : Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah

Little boy

Un petit garçon de sept ans est prêt à tout pour mettre un terme à la Seconde guerre mondiale, afin de faire revenir son père à la maison. Y compris à utiliser la magie...

Durée : 01:46:00

Genre : Comédie, Drame, Guerre

Réalisé par : Alejandro Monteverde

Acteurs : Jakob Salvati, Emily Watson, Cary-Hiroyuki Tagawa, Michael Rapaport, David Henrie

Message from the king

Jacob King débarque de Cape Town à Los Angeles, à la recherche de sa sœur disparue. Un étranger dans un monde dont il ne connait rien. 600 dollars en poche et un billet de retour pour Cape town 7 jours plus tard. Au bout de 24 heures, il découvre qu’elle est morte dans des circonstances étranges. Voici ce qui s’est passé les 6 jours d’après…

Durée : 01:43:00

Genre : Thriller

Réalisé par : Fabrice Du Welz

Acteurs : Chadwick Boseman, Teresa Palmer, Luke Evans, Tom Felton, Alfred Molina, Natalie Martinez, Dale Dickey, Jake Weary, Chris Mulkey, Drew Powell, Ava Kolker, Sibongile Mlambo, Anna Diop, Tom Wright, Jonny Coyne, Joe Seo, James Jordan, Amin El Gamal, Jonno Rob

Outsider

L'histoire vraie de Chuck Wepner, négociant en alcools du New Jersey, qui a tenu 15 rounds contre le plus grand boxeur de tous les temps, Mohammed Ali, lors du championnat du monde poids lourds en 1975, avant de finalement s'incliner par K.O. technique.

Durée :01:38:00

Genre : Biopic, Drame

Réalisé par : Philippe Falardeau

Acteurs : Liev Schreiber, Naomi Watts, Ron Perlman

Problemos

Jeanne et Victor sont deux jeunes parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d’un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région, et plus généralement contre la société moderne, la grande Babylone. Séduits par une communauté qui prône le « vivre autrement », où l’individualisme, la technologie et les distinctions de genre sont abolis, Jeanne et Victor acceptent l’invitation qui leur est faite de rester quelques jours. Lorsqu’un beau matin la barrière de CRS qui leur fait face a disparu…la Communauté pense l’avoir emporté sur le monde moderne. Mais le plaisir est de courte durée…à l’exception de leur campement, la population terrestre a été décimée par une terrible pandémie. Ce qui fait du groupe les derniers survivants du monde. Va t’il falloir se trouver de nouveaux ennemis pour survivre ?

Durée : 01:25:00

Genre : Comédie

Réalisé par : Eric Judor

Acteurs : Eric Judor, Blanche Gardin, Youssef Hajdi, Célia Rosich, Marie Helmer

Vive la crise !

Mai 2025 - Marine Le Pen, Présidente de la République démissionne. Étienne, cadre de la climatisation nationale se fait licencier et n’osant affronter cette réalité, erre de bar en bar. Il rencontre alors Montaigne, agrégé de philo, qui mène une vie de bohème assumée. Étienne devient alors La Boétie et ils ne se quittent plus. Une troupe de marginaux truculents et attachants va se regrouper autour d’eux. S’appuyant sur l’article 1587 du Code Civil, ils déclenchent un joyeux foutoir et retrouvent le plaisir du bien-vivre ensemble.

Durée : 01:32:00

Genre : Comédie

Réalisé par : Jean-François Davy

Acteurs : Jean-François Davy, Jean-Marie Bigard, Florence Thomassin, Dominique Pinon, Isabelle De Hertogh

Sorties de la semaine du 15 au 21 mai :

Le roi Arthur : la légende d’Excalibur

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans soupçonner le destin qui l'attend – jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et une mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern, qui dérobé sa couronne et assassiné ses parents – et, enfin, accéder au trône…

Durée : 02:06:00

Genre : Aventure, Fantastique, Drame, Action

Réalisé par : Guy Ritchie

Acteurs : Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana, Annabelle Wallis, Astrid Bergès-Frisbey

Les fantômes d’Ismaël

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un amour disparu…

Durée : 01:50:00

Genre : Thriller, drame

Réalisé par : Arnaud Desplechin

Acteurs : Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg

Sorties de la semaine du 22 au 28 mai :

Pirates de Caraïbes : la vengeance de Salazar

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.

Durée : 02:33:00

Genre : Action, Aventure, Comédie, Fantastique

Réalisé par : Joachim Rønning, Espen Sandberg

Acteurs : Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Geoffrey Rush

Rodin

Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2017À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse.

Durée : 01:59:00

Genre : Drame

Réalisé par : Jacques Doillon

Acteurs : Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele

Sortie de la semaine du 29 mai au 4 juin :

Churchill

Juin 1944. Les 48H précédant le Débarquement qui scellèrent le destin de Winston Churchill et du monde.

Durée : 01:38:00

Genre : Biopic, drame, guerre

Réalisé par : Jonathan Teplitzky

Acteurs : Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery

Conspiracy

Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par son ancien directeur, Bob Hunter, pour déjouer une attaque imminente sur Londres. Face à un adversaire brutal et tentaculaire, Alice reçoit l’aide providentielle de son ancien mentor, Eric Lasch et d’un membre des forces spéciales, Jack Alcott.

Durée : 01:38:00

Genre : Thriller, espionnage, action

Réalisé par : Michael Apted

Acteurs : Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas

Marie-Francine

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel.