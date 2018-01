Les tarifs bancaires grimpent, grimpent, grimpent en 2018...

Une fois ce constat dressé, l'étude relève toutefois que les écarts de tarifs entre banques sont "considérables" : ils varient de un à six pour les profils haut de gamme et les seniors, de un à 17 pour un actif ou une utilisation standard de compte et de un à dix pour un usage intensif du compte, notamment en cas de dépassement du découvert autorisé.

Jouer la concurrence entre les banques

L'UFC-Que Choisir invite par conséquent "les consommateurs (...) à jouer pleinement leur rôle d'arbitre du marché". "En moyenne, un senior peut ainsi réaliser 153 euros d'économies, un actif 168 euros et un habitué des dépassements de découvert pas moins de 236 euros en quittant sa banque pour un établissement moins vorace", poursuit l'association.