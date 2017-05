Foire comtoise 2017 : “Nous sommes allés dans les marchés de Marrakech pour ne ramener que du vrai"

Le spectacle sera, comme depuis 4 ans, une création complète de Micropolis. Son nom : Marablanca, un voyage captivant, une contraction du nom des villes de Marrakech, Rabat et Casablanca, qui ont influencées le spectacle. Il présentera le “chant des dunes”, un chant que l’on peut entendre lorsque l’on marche dans certaines dunes marocaines. De plus, “le groupe d'artistes présent sur le spectacle s’est monté pour le spectacle : les musiciens ne se connaissaient pas avant et ont chacun leur entité musicale”, explique Olivier Curie, directeur de la salle, "nous sommes partis auditionner les musiciens à Marrakech pour trouver que du vrai", précise-t-il, des musiques berbères, des tenues traditionnelles et de la musique Gnaouas "promettent d’en mettre plein la tête”, ajoute-t-il.

Village marocain : “Les savoir-faire traditionnels marocains doivent être représentés”

Le village marocain est "l’un des investissements les plus importants jamais réalisé par Micropolis en terme de décors", souligne Didier Sikkink. Un fundouk (grand ryade) est reproduit dans le palais des congrès où les exposants marocains aussi bien d’épices que de cosmétiques seront regroupés. “Les savoir-faire traditionnels marocains doivent être représentés”, précise le directeur de Micropolis, “nous sommes allés dans les marchés de Marrakech chercher de la décoration, de la vaisselle, des tapis pour décorer le restaurant et le funduq.”

La fête foraine, de son côté, met l’accent cette année sur les manèges à sensation avec trois nouveautés. “La zone bleue qui est celle qui change tous les ans, accueillera des nouvelles attractions à sensation fortes”, nous confie Sandrine Berger, directrice de la fête foraine de la Foire.

Les célébrités à la Foire

Les peoples ne manqueront par à l'appel cette année encore. L’actrice Marie Réache (Babeth dans la série télévisée Plus Belle La Vie) sera présente dimanche 21 mai, quatre anciens finalistes de l’émission The Voice viendront à leur tour le 24 mai, suivis du double gagnant de Koh Lanta et de Danse avec les Stars, Laurent Maistret qui sera en dédicace jeudi 25 mai. La venue de Kevin de l'émission Les Marseillais risque de bousculer les jeunes fans de l’émission vendredi 26 mai. La chanteuse Priscilla Betti et Jooz (petit frère de la chanteuse Jenifer) rencontreront leurs publics le 27 mai.

Enfin, Miss France 2017 Alicia Aylies couronnera la gagnante de l'élection Miss Doubs dimanche 28 mai.

La sécurité renforcée

Le plan vigipirate sera renforcé cette année et emploiera quelques changements. Des îlots de cailloux seront placés devant l’entrée afin de protéger les files d’attentes aux guichets. Une fouille importante de chaque sac sera effectuée à l'entrée du parc, "comme à l’aéroport” précise Didier Sikkink.

Attention, les entrées seront moins nombreuses que d'habitude : les visiteurs pourront accéder à la Foire uniquement par l'entrée principale.

En plus du festival...

L’application du parc de Micropolis réservera des surprises à ceux qui la télécharge. Un système de détection de présence sera intégré au logiciel et permettra de recevoir directement sur son téléphone des notifications push sur les bons plans mais aussi des cadeaux à gagner par tirage au sort.

