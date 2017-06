Les travaux de la semaine à Besançon

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

▲ Nouveautés de la semaine

INFO TRAVAUX

TRAVAUX TCSP

▲ Avenue Siffert : Travaux de voirie et réseaux divers - Voie de droite et du milieu interdite à la circulation générale entre la place Leclerc et la rue Vieille - Du 19 juin au 7 juillet 2017.

▲ Place Leclerc : Travaux d’aménagements - Nouvelle phase de travaux - Sens giratoire à feux sur l’ensemble des mouvements.

▲ Avenue Clémenceau / rue Veille : Mise à double sens de l’avenue Clémenceau entre la place Leclerc et la rue Veille - Rue Vieille, instauration d’une voie bus dans le sens descendant vers l’avenue Siffert - Du 19 juin au 1er septembre 2017.

▲ Voirin : Travaux de voirie - Stationnement interdit de chaque côté de la rue

▲ Avenue Léo Lagrange : divers travaux de revêtement de chaussée - Basculement de circulation - Mise en impasse (et à double sens de circulation si nécessaire) des rues au débouché sur Léo Lagrange - Du 21 juin au 3 juillet

▲ Avenue de l’Observatoire : Travaux d’aménagement - Possibles alternats et stationnement interdit selon l’avancée du chantier

▲ Secteur Bouloie : Divers travaux d’aménagements - Circulation alternée par panneaux ponctuellement

▲ Divers travaux de marquage au sol avec neutralisation de voies, empiétement sur chaussée, circulation alternée, microcoupures de circulation sur l’ensemble des rues impactées par les travaux TCSP et ponctuellement entre le 26 janvier et le 1er septembre

BREGILLE / PRÉS DE VAUX

▲ Avenue de Chardonnet : Travaux de suppression de branchement de gaz - Circulation alternée - Du 6 au 30 juin

▲ Rue Boissy d’Anglas : Travaux de requalification des espaces publics, voiries et réseaux - Stationnement interdit des 2 côtés sur la totalité de la rue - Du 26 juin au 29 septembre

▲ Chemin de Charmarin : Création d’un branchement d’eau potable - Circulation alternée par panneaux à hauteur du n°7 - Du 26 au 30 juin

CENTRE-VILLE - BATTANT - CHAPELLE DES BUIS

▲ Pont Robert Schwint : travaux d’aménagement du Crédit agricole - Bande cyclable interdite sur 20 m à hauteur du parking - Du 9 février au 30 novembre 2017

▲ Rue Charles Nodier : Travaux de remplacement d’une chambre - Empiètement sur chaussée et stationnement interdit à hauteur du n° 9A - Du 19 au 30 juin

▲ Faubourg Tarragnoz / avenue de la Septième Armée Américaine : Travaux de reprise de chaussée - Circulation alternée entre le pont de Velotte et le Tunnel sous la Citadelle ponctuellement à l’avancée du chantier, au cours d’une journée entre le 21 et le 30 juin.

▲ Avenue de l’Helvétie : Taille et élagage d’arbres - Microcoupures de circulation à hauteur du Jardin des sens entre le pont Schwint et le monument Chardonnet - Voie centrale interdite à la circulation sur 30 mètres du pont de la République vers le pont Schwint - Du 26 au 28 juin

CHAPRAIS - CRAS

▲ Rue des Cras : Travaux de réfection du réseau de gaz - Circulation alternée et stationnement interdit sur 3 place face au n°80 - Du 12 juin au 25 août

▲ Rue de Belfort : Travaux de mise en place d’une caméra de vidéosurveillance - Voie de gauche neutralisée à hauteur de la rie Marie-Louise - Le 27 juin

GRETTE - BUTTE

▲ Rue C. Sauria / rue Alfred Sancey / Rue Giacomotti / Rue Pierre et Marie Curie : Travaux de branchement d’eau et d’assainissement - Diverses mesures de circulation, empiètement sur chaussée, stationnement interdit, circulation alternée, interdiction de circulation, ou mise à double sens en fonction des différentes phases de chantier, suivre la signalisation en place.

▲ Rue Antide Janvier / Rue Oudet / Rue Louise Michel / Avenue Siffert : Travaux de carottage - Circulation interdite alternativement et ponctuellement sur la voie de droite ou gauche - Du 12 au 14 juin

▲ Place du Dix-neuf Mars 1962 / rue de Dole / Rue Antide Janvier / Rue Oudet : Travaux de taille et d’élagage d’arbres - Voie de droite neutralisée, microcoupures de circulation, stationnement interdit place du dix-neuf Mars et rue de Dole, léger empiétement sur chaussée à l’avancement du chantier - Du 26 au 30 juin.

PLANOISE / HAUTS DU CHAZAL

▲ Boulevard Fleming / Rue Belin : Travaux sur le réseau de chaleur - Circulation interdite dans la partie comprise entre la bretelle d’accès à la rue de Dole et la rue Belin dans ce sens - Stationnement interdit rue Belin entre la voie provisoire et le n°10 - Du 12 juin au 13 juillet

▲ Rue Lafayette : Travaux d’alimentation électrique - Circulation alternée par feux - Du 26 juin au 7 juillet

ORCHAMPS / PALENTE

▲ Boulevard Blum : Travaux de réfection de bordures et trottoirs - Voie de droite interdite à la circulation entre la rue Chopin et le chemin des Montarmots dans le sens Belfort vers Dole - Du 6 au 26 juin puis du 3 au 13 juillet.

▲ Rue du Barlot : Travaux de branchement électrique - Circulation alternée à hauteur du n°3 et stationnement interdit sur 3 places à hauteur du n°7 - Du 20 au 30 juin.

SAINT CLAUDE - TORCOLS - CHAILLUZ

▲ Chemin des Essarts : Sécurisation de la chaussée - Circulation alternée par panneaux dans la partie comprise entre le N°25 et la rue Lucien Pillot - Jusqu’au 2 juillet 2017.

▲ Rue des Justices : Travaux de réfection de trottoirs - Circulation alternée et microcoupures de circulation ponctuelles entre la rue de Fontaine Écu et la rue des Founottes - Du 15 au 30 juin 2017.

▲ Rue des Justices : Installation d’une grue - Circulation alternée par panneaux à hauteur du n°53 - Le 26 juin 2017.

▲ Chemin des Torcols : Travaux de sécurisation de la traversée piétonne circulation alternée par feux - circulation interdite rue des hauts de Saint Claude au droit de la rue des Torcols. La circulation se fera à double-sens. Stationnement interdit chemin des Torcols, dans sa partie comprise entre la rue des hauts de Saint Claude et le chemin du Point du Jour, sur 5 places. Du 12 juin au 6 juillet.

▲ Rue de Vesoul : Taille et élagage d’arbres - Microcoupures de circulation à hauteur des parcs Lumière et Montjoux - Du 26 au 28 juin 2017.

SAINT FERJEUX

▲ Rue de la Pelouse / rue de l’Abbé Grégoire : Travaux d’aménagement de voirie - Stationnement interdit, circulation alternée et microcoupures de circulation entre la rue des sapins et la rue de l’Abbé Meslier et dans la rue de l’Abbé Grégoire - Du 26 juin au 13 juillet

VELOTTE

▲ Avenue de la Septième Armée Américaine : Travaux de carottage - Circulation alternée par piquet entre 9h30 et 11h00 du 12 au 14 juin

▲ Chemin de Mazagran : Taille et élagage d’arbres - Léger empiétement sur chaussée, stationnement interdit et microcoupures de circulation à l’avancée du chantier - Du 26 au 30 juin puis du 10 au 21 juillet

DIVERS

▲ Travaux de pose d’enduits entre le 2 juin et le 7 juillet :

Chemin de la Barre aux Chevaux, dans sa partie comprise entre le centre équestre et la forêt de Chailluz ;

Rue Jean-Baptiste Boisot ;

Chemin des Deux Lys ;

Chemin Fourchu ;

Chemin de l'Escale dans sa partie comprise entre le giratoire des Montboucons et la rue Mercator ;

Chemin des Ragots, dans sa partie comprise entre les numéros 6 et 40 ;

Rue François Rein, dans sa partie comprise entre la rue Anne Frank et le chemin des Bicquey.

Légers empiétement sur chaussée, circulation alternée et microcoupures de circulation une journée pendant la période sur chaque rue à hauteur du chantier.

▲ Travaux d’entretien des boulevards Kennedy / Churchill / Blum : Voies de droite ou de gauche alternativement neutralisées dans les deux sens à l’avancée du chantier - Chaque nuit de 2h00 à 7h00 du 26 au 30 juin (report en cas de météo défavorable la semaine suivante)

INFO MANIFESTATIONS

▲ Randonnées roller : Microcoupures de circulation sur les rues du centre-ville de 19 h00 à 22h00 les derniers vendredi de chaque mois du 26 mai au 29 septembre

▲ Course cycliste « La montée Jean de Gribaldy » : Stationnement et circulation interdits, rue Plançon et chemin du Fort de Chaudanne à partir de 17h00 jusqu’à 23h le 30 juin