Les travaux de la semaine du 1er au 7 mai 2017

INFO TRAVAUX

TRAVAUX TCSP

▲ Place Leclerc : Travaux d’aménagements - Nouvelle phase de travaux - Sens giratoire à feux sur l’ensemble des mouvements dès le 28 avril

▲ Rue Voirin : Travaux de voirie - Stationnement interdit de chaque côté de la rue

▲ Rue du 60ème RI : Travaux de voirie - Neutralisation de voies avec maintien des deux sens de circulation) - Empiétement sur chaussée

▲ Giratoire Pont de la Gibelotte : Divers travaux - Empiétement sur chaussée dans le giratoire 60ème Ri / Gibelotte / Marmier - Travaux d’enrobés de 21h00 à 6h00 les nuits du 3 au 6 mai : circulation interdite sur le giratoire

▲ Rue de Trépillot : Travaux de d’aménagement d’un mur - Circulation alternée par panneaux entre le n°5 et l’avenue Léo Lagrange - Jusqu’à début juin

▲ Avenue Léo Lagrange : divers travaux d’aménagement - Empiétement sur chaussée et alternat mobile en fonction de l’avancée du chantier

▲ Avenue de l’Observatoire : Travaux d’aménagement - Alternats et stationnement interdit

▲ Secteur Bouloie : Divers travaux d’aménagements - Circulation alternée par panneaux ponctuellement

▲ Divers travaux de marquage au sol avec neutralisation de voies, empiétement sur chaussée, circulation alternée, microcoupures de circulation sur l’ensemble des rues impactées par les travaux TCSP et ponctuellement entre le 26 janvier et le 1er septembre

CENTRE-VILLE - BATTANT - CHAPELLE DES BUIS

▲ Pont Robert Schwint : travaux d’aménagement du Crédit agricole - Bande cyclable interdite sur 20 m à hauteur du parking - Du 9 février au 30 novembre 2017

CHAPRAIS

▲ Rue des Cras : Déplacement d’abribus « Mutualité » et sondage sur réseau de gaz - Léger empiétement sur chaussée et circulation alternée face aux numéros 78 et 80 - Du 18 avril au 19 mai

▲ Rue de Belfort : Travaux de passage de fibre optique - Bretelle d’accès à la rue des Chaprais et à la rue des deux Princesses interdite à la circulation la nuit du 3 au 4 mai de 21h00 à 6h00

▲ Rue Grosjean : Travaux de grutage - Circulation interdite à hauteur du n°12 - Circulation à double entre l’avenue Foch et le n°12 - Le 4 mai

▲ Avenue du maréchal Foch : Travaux de désherbage et de taille des arbustes - Voie de gauche neutralisée dans les deux sens - Les 3 et 4 mai

GRETTE - BUTTE

▲ Rue C. Sauria / rue Alfred Sancey / Rue Giacomotti : Travaux de branchement d’eau et d’assainissement - Diverses mesures de circulation, empiètement sur chaussée, stationnement interdit, circulation alternée, interdiction de circulation, ou mise à double sens en fonction des différentes phases de chantier, suivre la signalisation en place.

PLANOISE / HAUTS DU CHAZAL

▲ Rue AM du Coudray le Boursier / rue Maria Montessori : Travaux d’aménagement de voirie - Circulation alternée par panneaux et stationnement interdit - Du 3 avril au 29 mai

PRÉS DE VAUX

▲ Avenue de Chardonnet : Travaux d’abattage d’arbres - Stationnement interdit, neutralisation de la bande cyclable et microcoupures de circulation entre la place Guyon et le n°8 dans ce sens - Du 2 au 5 mai

SAINT CLAUDE - TORCOLS - CHAILLUZ

▲ Chemin des Essarts : Sécurisation de la chaussée - Circulation alternée par panneaux dans la partie comprise entre le N°25 et la rue Lucien Pillot - Jusqu’au 2 juillet 2017

▲ Rue de Chaillot / Rue Ferdinand Berthoud : Travaux de génie civil - Voie de droite interdite à la circulation rue de Chaillot 50 m avant la rue Berthoud dans le sens entrée de ville - Mise en impasse de la rue Berthoud au débouché sur la rue de Chaillot - Du 20 mars au 2 juin

TILLEROYES

▲ Rue Thomas Edison : Travaux d’extension du réseau d’assainissement - Bande cyclable neutralisée et stationnement interdit à hauteur du chantier - Du 23 janvier au 19 mai

▲ Rue Lavoisier : Travaux de remplacement du réseau gaz - Circulation interdite dans sa partie en impasse avant le pont SNCF dans le sens descendant - Jusqu’au 12 mai 2017

VELOTTE

▲ Passerelle de Mazagran : Travaux d’entretien et de réparation - Circulation interdite sur la passerelle et sur les rampes d’accès côté Tarragnoz - Stationnement interdit sur 5 places faubourg Tarragnoz - Du 3 avril au 19 mai

DIVERS

▲ Travaux de mise accessibilité des arrêts de bus entre le 20 mars et le 20 juin :

Rue de Belfort

Rue Chopard

Rue Suard

Avenue Denfert Rochereau

Rue des Cras

Rue de la Corvée

Diverses mesures de circulation seront mises en place successivement sur ces rues, telles que stationnement interdit, circulation alternée neutralisation de bande cyclable, selon les chantiers.

INFO MANIFESTATIONS

▲ Festival Circasismic : Stationnement interdit sur le parking jouxtant le parking de la Rodia, et sur la totalité de l'espace situé devant la Friche, y compris sur le parking des autocars de tourisme. Du 1er au 15 mai 2017.