L'horloge monumentale de la gare de Besançon TGV fait un brin de toilette

Monsieur Philippe Lebru a imaginé cette œuvre majestueuse, "véritable symbole du savoir-faire de la région" explique la SNCF. La ville de Besançon, en partenariat avec SNCF Gares et connexions, exposent depuis plus de cinq ans, dans le hall de la gare TGV, cette horloge monumentale "La Matrice", nommée Clémence. Son installation remonte au 1er décembre 2011, date de l’inauguration de la nouvelle gare de Besançon TGV. Elle est située dans la salle des pas perdus et apposée au mur entre le niveau -2 et le niveau 0.

Comment fonctionne-t-elle ?

L'énergie nécessaire à son fonctionnement est simulée par un rotor de moteur TGV. Au total, une dizaine d’entreprises francs-comtoises avait participé, à la réalisation et à l’assemblage de cette œuvre horlogère monumentale. Cette œuvre horlogère constitue en effet "une vitrine du savoir-faire local" indique la SNCF.

Lorsque le balancier de l’horloge passe à la verticale, un signal lumineux est relayé sur les deux mats du toit surplombant la gare. Le Tic et le Tac sont des voix humaines et "donnent à cette horloge -"mère"- le ton du temps qui passe en gare".

Carte D'identité de l'horloge :