Ligne de bus en site propre Gare Viotte-Temis : travaux Boulevard Churchill

Conditions de circulation :

• Du 29 mai au 2 juin : mise en sens unique de l’avenue de l’Observatoire, du chemin des Saulniers au boulevard Churchill. Les bus de la ligne 3 en direction de Rivotte seront déviés par la rue Kepler et la rue de l’Epitaphe. L’arrêt Ginko "Observatoire AFPA" sera provisoirement déplacé rue Kepler.

• Du 6 au 10 juin : des travaux de revêtement définitif de la chaussée seront entrepris, de nuit entre 21 h et 6 h, sur le boulevard Churchill, ce qui nécessitera une fermeture complète de la circulation entre le rond-point Route de Gray et la rue de l’Epitaphe. Les bus de la ligne 6 "La Fayette <> Fort Benoît" seront déviés par la route de Gray, la rocade, la rue Laplace et la rue de l’Epitaphe. L’arrêt "Cité de la Baume" sera provisoirement supprimé. Ces opérations pourront se révéler bruyantes et occasionner une certaine gêne pour les habitations proches.

• Du 29 mai au 16 juin : circulation interdite sur l’avenue de l’Observatoire entre le boulevard Churchill et la rue de l’Epitaphe. Le stationnement sera interdit sur l’avenue de l’Observatoire et sur la rue de l’Epitaphe. La rue Galilée sera mise à double sens. Les automobilistes sont invités à suivre les indications en place pour organiser aux mieux leurs déplacements.

Info +