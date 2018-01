Limitation à 80km/h : un rassemblement prévu à Besançon

Tous les motards, mais aussi automobilistes, routiers et autres professionnels de la route sont invités à se rassembler, via la Fédération française des motards en colères du Doubs ce samedi à 14h00 Place de la Révolution à Besançon. La manifestation se rendra jusqu'à la préfecture.

"Les accidents ont deux causes de base : le comportement des usagers et l’état des infrastructures. Pour améliorer les comportements, il faut un continuum éducatif que la FFMC réclame depuis ses débuts. D’ailleurs, nous n’avons pas fait que proposer, nous avons mis en place un programme d’éducation routière de la jeunesse (ERJ), d’ailleurs agréé par l’Éducation nationale, et l’AFDM dispense depuis plus de 30 ans des formations post-permis aujourd’hui labellisées par l’Europe pour leur qualité. Et ça marche !", explique la Fédération qui dénonce notamment "l’état des routes qui ne cessent de se détériorer".

Les "voitures-radars" sont aussi décriées par la fédération : "La chasse aux profits est lancée, avec les usagers de la route en guise de gibier".

