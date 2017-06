Linda Bortoletto : l'aventurière à découvrir à Besançon...

Avec un certain engouement sur les réseaux sociaux, Linda Bortoletto âgée de 35 ans, se lance un pari : du 12 mai au 11 juillet 2017. Elle effectue ainsi 40 kilomètres par jour. Cette ancienne capitaine de gendarmerie, puis haut fonctionnaire au ministère des finances a un parcours bien particulier...

La porte-parole de l'audace

À 30 ans, elle quitte tout pour vivre des expéditions en solitaire en Sibérie, Alaska et Himalaya... Aujourd'hui aventurière, auteur et conférencière, elle décide de diffuser un appel à l'audace en lançant ce projet, qui allie sport, rencontres et conférences.

Elle se fait ainsi porte parole des valeurs que sont le partage et la solidarité, le courage, la persévérance et l'engagement.

