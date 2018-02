L'Institut Si Belles se dote d'un hammam à Besançon…

L'institut Si Belles s'étend sur 100 m2 et compte deux salles de soin, un espace réservé à la balnéothérapie, un autre à un lit de flottaison, un atelier manucure et bien sûr, le nouveau hammam.

Après un brevet professionnel en esthétique et trois années d'expérience, Clémence Anelli a repris il y a bientôt un an l'Institut Si Belle rue de la Mouillère. Ce mois de février, elle y met définitivement sa touche personnelle avec un hammam : "J'ai voulu une ambiance conviviale et chaleureuse. Le hammam a été pensé pour accueillir des groupes de quatre à cinq personnes. Pour celles qui ne savent pas quoi faire un après-midi, il est dont possible d'en profiter entre copines ou entre mère et fille…"

Des cures minceurs avec coach sportif

Autre nouveauté de l'institut, c'est la venue d'un coach sportif à l'institu ou à domicile. Il proposera des massages spécifiques minceurs et des exercices. L'autre intérêt de cette intervention est la possibilité de se relaxer immédiatement après le sport avec le hammam... "Les séances se dérouleront sur deux mois et demi et deux fois par semaine", précise la responsable.

Un lit de flottaison…

Une pièce est réservée à cette activité et présente un matelas remplit d'eau chaude. Cette technique, encore rare en institut, permet de " se relaxer et dénouer les tensions musculaires par la chaleur", indique Clémence.

"Des produits bio et naturels"

L'esthéticienne propose des massages relaxants, des soins visage, des rehaussements de cils, des épilations sans oublier la manucure et la table de marbre chauffante.

Les produits utilisés pour les soins sont en vente au salon : "J'utilise des produits bio et naturels pour les soins. Ceux de la marque "L'essence de Marrakech" ont été faits à la main". La deuxième marque avec laquelle travaille la gérante est : Oxalia "une marque bio créée à Besançon", précise-t-elle.

Pour accompagner les produits, Clémence offre ses conseils aux clientes afin qu'elles "refassent des gommages et des soins à la maison".

Au niveau du budget, il y en a pour tous les porte-monnaie : "Il est possible de profiter d'une séance balnéothérapie à partir de 19 euros, d'un soin à partir de 35 euros ou encore de l'entrée au hammam pour 20 euros". Les étudiants ont aussi le droit à un geste avec 20% sur les soins.

Info +

Institut Si Belles, 23 rue de la Mouillère à Besançon

Horaires : Du mardi au samedi de 10h-12h et 14h-19h (possibilité d'ouverture le jeudi et vendredi jusque 21h sur rendez-vous). Le lundi de 10h à 19h sur RDV uniquement Possibilité d'ouverture le midi et le dimanche si rendez-vous pris.

Contacter le 07 64 08 01 01

Entrée au hammam 2h pour 20€/pers (accès au hammam + salon détente)

Facebook