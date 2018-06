L'institution Notre-Dame Saint-Jean signe un partenariat de classe défense avec l'armée

Les échanges ont été initiés en décembre 2017 et cultivés au travers d’interventions au sein de l’établissement et de visites du régiment par des classes du collège et du lycée. Des témoignages et des visioconférences, au sein de l’Institution avec des militaires en opérations extérieures, ont permis aux jeunes élèves et à leurs professeurs, Madame Perrin et Monsieur Clout "de découvrir l’engagement de la France à travers le monde", précise l'établissement.

Les visites in-situ au sein du régiment leur ont également permis de découvrir les savoir-faire des militaires stationnés à proximité de leur établissement. "Ce partenariat a ainsi pour but de développer et partager cet esprit de défense auprès des jeunes générations par une connaissance mutuelle", souligne l'institution.

Les signatures de ce partenariat par le Colonel Monfrin, Chef de Corps du 6e régiment du matériel et Frédéric Stenger, Chef d’établissement coordonnateur de l’Institution Notre-Dame Saint-Jean, inscrivent sur le long terme ce projet de découverte et d’échange du monde militaire auprès de jeunes scolaires.