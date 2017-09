Livres dans la Boucle 2017 : qu'en pensent les libraires ?

L’édition 2017 de Livres dans la Boucle propose des rencontres, dédicaces sur les stands animés par les libraires implantés cette année place de la Révolution, mais également des cartes blanches données à certains auteurs pour des projets présentés en exclusivité comme des lectures, des hommages et performances d’auteurs. Des cycles thématiques seront consacrés cette année aux faits divers et à la musique.

Plus de 200 auteurs en dédicaces et rencontres littéraires

Livres dans la Boucle fait la part belle à la rentrée littéraire et le plateau des auteurs présents publiant des nouveautés. Parmi eux : des primo-romanciers, des auteurs en lice pour les grands prix de l’automne, des habitués du festival.

Sept libraires place de la Révolution à Besançon

Installées place de la révolution, sept libraires partenaires de Livres dans la Boucle vous accueillent pour des séances dédicaces : Mine de Rien, A la Page, Les Sandales d’Empédocle, Forum, l’Intranquille, Maison de la Presse, Siloë Chevassu.

Une quinzaine de maisons d’édition de la région sont présentes avec une vingtaine d’écrivains dont les invitations ont été faites en lien avec les centres régionaux du livre de Bourgogne-Franche-Comté. Deux lectures s’inscrivent aussi dans la programmation du festival : Un corps en morceau de Marcos Malavia par Muriel Roland et Hippocampe à la ville par Frédéric Cosnier accompagnée par deux musiciens.

Lectures étrangères

Pas une édition du rendez-vous bisontin sans que la littérature étrangère ne soit mise à l’honneur. Trois auteurs américains : Mark SaFranko, Ron Rash et David Vann, une romancière cubaine Karla Suarez et un écrivain Jonas Hassen Kherimi sont annoncés cette année. Nuldoute que leurs stands seront pris d’assaut par les lecteurs !

…Et des bulles…

C’est sur le stand de la librairie spécialisée Mine de Rien que se retrouvent les chasseurs de dédicaces des auteurs et illustrateurs de bandes dessinées. Histoire, voyage, humour et science fiction sont au programme avec une vingtaine d’invités parmi lesquels Fabcaro, Paul et Gaétan Brizzi, Théo Claméjane, Olivier Balez et Martin Trystam, Gaël Henry…