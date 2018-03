Livret Sociétaires : quand le Crédit Agricole Franche-Comté donne un coup de pouce aux associations locales…

Les fonds collectés sur le Livret Sociétaires sont utilisés pour soutenir les projets du territoire en Franche-Comté : en effet, au Crédit Agricole Franche-Comté, l’épargne du Livret Sociétaires contribue au financement d’activités économiques. En ouvrant un Livret Sociétaires, les clients réaffirment leur engagement mutualiste.

Renvoi sur le site internet : http://cafc.fr/livret-societaire

Association Hôp Hop Hop, un projet concret sur le site de l'Arsenal à Besançon

Le collectif Hôp hop hop, ce sont une urbaniste, un designer et trois architectes "de la participation", qui s’engagent dans une autre manière de penser l’architecture. La participation est un outil au service de l’expression de la complexité humaine qui met à profit le processus d’habiter et d’occuper l’espace d’une autre manière. La confiance se fait dans l’échange : le mot d’ordre est l’expérimentation.

Hôp Hop Hop est un projet de laboratoire urbain et social ; dans une volonté de grande mixité, nous imaginons créer un lieu foisonnant d’activités, un espace de liberté générateur de lien social.

Grâce au Livret Sociétaires du Créadit Agricole Franche-Comté, le collectif bisontin pourra créer un lieu partagé et de partage où tous se retrouveraient par le biais d'activités ludiques, culturelles, pédagogiques et thérapeutiques dans un espace pluridisciplinaire et intergénérationnel. Le tout, regroupé temporairement sur le site de l'Arsenal en lien avec l'Hôpital Saint Jacques.

Pour cela, Hôp Hop Hop envisage de développer différents pôles :

des espaces de travail pour des associations, jeunes professionnels, créateurs, etc.,

des espaces modulables dédiés à la création pour des occupations ponctuelles,

un café associatif, qui accueillera des événements et des ateliers,

une salle d’exposition,

une ressourcerie,

des ateliers partagés.

Au Crédit Agricole Franche-Comté, les petits ruisseaux font les grandes rivières de la région. Avec le Livret Sociétaire, l'épargne est utile à la vie locale en soutenant des projets francs-comtois.

Infos +

Offre réservée aux clients sociétaires de la Caisse régionale.

Un seul Compte sur Livret Sociétaire par personne physique majeure.

Conditions de cette offre dans notre Caisse Régionale de Crédit Agricole.

Le Livret Sociétaires est réservé aux clients sociétaires d’une Caisse régionale du Crédit Agricole ou de l’une de ses Caisses locales affiliées, personne physique ou d’une personne morale sans but lucratif. Il n’y a aucune condition d’âge de capacité civile, de nationalité, de résidence ou de domiciliation fiscale.