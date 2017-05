Local access du Bastion : projecteur sur le duo ODTAO...

Après 6 ans d’existence sous les différentes formes que peut connaître un groupe de rock’n’roll, ODTAO est revenu depuis l’année dernière à sa formation initiale : un duo guitare/batterie ! Le groupe bisontin donne dans le rock indie, tendance 90’s, tantôt underground, mélodique ou violent. On raconte même que l’on peut croiser les fantômes des Fugazi, des Pixies, des Shellac ou autres Jack White et Black Keys plus récents. Guitare boostée sur amplis basse et guitare, effets et samples, ODTAO assume pleinement sa formation "duo" en ayant une approche moderne et énergique de leurs compositions. La complicité et la présence qui les caractérisent est perceptible en live.



Après une tournée ("4 :27 Terres du Nord" - 2014), 2 CD en poche ("Silver Wind" - 2012 / "Old Enough" - 2016), une résidence (Théâtre de la Bouloie – Besançon - 2015) et 1 clip ("Guest me" - 2017), ODTAO privilégie la scène pour 2017 et prend la route afin d'exprimer en live leur nouveau set.

