Lolly's, un nouveau QG pour les ados fans de produits américains…

"Nous proposons environ 120 sortes de bonbons vendus au poids ainsi qu'une cinquantaine de gadgets à l'unité (bonbons en sachet ndlr)", nous précise Alice Dorizio, responsable de la boutique.

Entre séries américaines et nostalgie…

Sur des murs blancs décorés de logos, les confiseries et leur packaging outrageusement colorés appellent le regard et l'odeur ambiante interpelle davantage la gourmandise… Côté boissons : Lolly's propose pas moins de huit parfums de Fanta, la bière sans alcool d'Harry Potter, des boissons énergétiques Duff (cf The Simpsons), et autres Arizona et Snapple. Cerise sur le gâteau, Lolly's vend également… de l'eau ! La marque Fidji (présente notamment dans la série Big Bang Theory) est disponible en grande et petite bouteille.

Côté confiseries : les marques qui deviennent de plus en plus connues en France grâce aux séries et films américains telles que Reese's, Fluff, Hershey's (chocolat de Charlie et la chocolaterie), les dragées surprises de Bertie Crochue (cf. Harry Potter), Nerds ou encore Jelly Belly sont disponibles.

Les nostalgiques des années 80-90 retrouveront des confiseries qui avaient disparu des étalages français telles que Hubba Bubba (chewing-gum au mètre), etc.

Les ados dans la ligne de mire de Lolly's

Pas étonnant que le public principal est la jeunesse qui vient se réapprovisionner en sucreries à la sortie des établissements scolaires environnants. "C'est vrai que nous servons beaucoup d'ados, mais aussi de nombreuses mères de famille qui viennent faire plaisir à leurs enfants", observe la responsable.

La boutique bisontine emploie une responsable, une salariée à temps plein, et une étudiante à temps partiel.

A propos de Lolly's

C'est en 2015 que le premier magasin Lolly's est né, en plein centre de Lille, sous le nom de Mix!s. Le second s'est également installé à Lille puis le troisième à Charleville-Mézières. Le concept de la marque est de proposer des bonbons en vrac tout en développant des produits américains, sous forme de franchise. L'enseigne a été rebaptisée Lolly's Sweet Experience par la suite…

