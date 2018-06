Lons-le-Saunier : les douaniers découvrent 398 kg de cannabis dans un chargement d’oranges et de pastèques

Vers deux heures du matin, les douaniers de Lons-le-Saunier contrôlent un camion immatriculé en Bulgarie circulant sur l’autoroute A39. Le chauffeur déclare venir d’Espagne et se rendre en Allemagne pour y livrer diverses marchandises.

A travers les oranges et les pastèques, le cannabis

A l’ouverture des portes de la remorque frigorifique, les agents des douanes constatent la présence de cartons d’oranges, dont une bonne partie s’est renversée et est éparpillée à l’avant du chargement. Derrière les oranges, ils accèdent à une rangée de pastèques, puis à de nombreux cartons. Si le premier carton contrôlé contient des pièces en caoutchouc, le second fait apparaître des sacs thermosoudés contenant de l’herbe de cannabis.



Le Procureur de la République de Lons-le-Saunier est immédiatement prévenu et le chauffeur placé en retenue douanière. Le camion et le chauffeur sont escortés vers des locaux sécurisés où la fouille complète du chargement a lieu de quatre à six heures du matin.

252 sachets d'herbe et 16 de résine

Au total, 252 sachets d’herbe de cannabis pour un total de 312 kg et 16 paquets de résine, pour un poids de 86 kg sont extraits du chargement. La valeur de la marchandise est estimée à près de 4 millions d’euros sur le marché illicite de revente des stupéfiants. Les prises se multiplient

La brigade de Lons-le-Saunier a d’ores et déjà saisi plus de deux tonnes de cannabis (herbe et résine confondues) depuis le début de l'année.

Une grande quantité de cannabis avait déjà été interceptée dans un chargement d’oranges il y a moins d’un mois : le 24 mai, les douaniers de Montpellier saisissaient 954 kg de résine de cannabis dans un camion transportant 4 tonnes d’oranges et de la nourriture pour bovins.

Année 2017

En 2017, la douane française a saisi 46,1 tonnes de cannabis sur le territoire national (+ 31,3 %), dont 11,85 tonnes d’herbe et 34,27 tonnes de résine.