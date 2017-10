Luc Bardi nommé conseiller régional délégué à l’artisanat et au commerce

Pourquoi une nouvelle délégation ?

" Cette nouvelle, délégation vient en appui de la présidence de la régie des Avances remboursables pour le développement des entreprises et de l’artisanat (ARDEA) que j’exerce depuis le début de ce mandat régional", explique Luc Bardi.

"Le commerce et l’artisanat sont des secteurs souvent oubliés du développement économique (preuve s’il en est, n’y a pas de secrétariat d’Etat au commerce et à l’artisanat). La majorité régionale de Bourgogne-Franche-Comté entend poursuivre son accompagnement des TPE, PME-PMI et autres entreprises artisanales et commerciales, en lien avec les politiques de formations professionnelles, d’apprentissage, d’aménagement du territoire et notamment des territoires ruraux", souligne-t-il.