L'union syndicale solidaires appelle à la manifestation ce 1er mai 2017

Sud PTT réaffirme que "pas une voix ne doit aller au FN" pour ce second tour d'élection présidentielle. Le syndicat insiste sur le fait que "ce parti (FN) base sa politique sur le racisme et le repli nationaliste".

Il précise que quel que le gouvernement il reste "dans la lutte aux côtés des travailleuse et travailleurs". Le syndicat, engagé dans la campagne "nos droits contre leurs privilèges" et avec d'autres mouvements sociaux, veut construire "une société plus juste (...) débarrassée des discriminations".

