Lutte contre l'insécurité routière : des contrôles renforcés pour le week-end de l'ascension

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière et plus particulièrement l'alcoolémie au volant et les vitesses excessives, la Gendarmerie du Doubs réalisera des contrôles renforcés sur l’ensemble du département du Doubs durant tout le week-end prolongé de l’ascension (du mercredi 25 mai fin d’après-midi au dimanche 28 mai 2017 inclus).