Lux ! revient à Besançon en 2018 !

Pour l'heure, les informations sur cet événement ne sont pas encore dévoilées. On sait seulement que Lux reviendra illuminer la ville grâce à différentes techniques et différents rendez-vous.

Le projet Lux ! est née de l'initiative de l'Université de Franche-Comté et de l'institut Femto-ST pour explorer le thème de la lumière à l'occasion de l'année internationale de la lumière. Différentes actions de médiation scientifique et culturelle avaient été proposées tout au long du projet (interventions en milieu scolaire, workshops, conférences, ateliers, expositions…). La programmation pluridisciplinaire touchait tous les publics et abordait la lumière sous plusieurs angles : lumière et mouvement, lumière matière, lumière et développement durable, lumière et image, etc. Le point d’orgue s'était déroulé du 8 au 11 octobre lors d’un temps fort artistique et convivial adossé à la Fête de la science à Besançon.

