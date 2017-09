M' Salons, un nouveau magasin de meubles 2.0 sur Besançon

Benoit Vuillemin a ouvert son nouveau concept d'un magasin orienté vers l'expérience client et le sur-mesure. "C'est un magasin pilote à Besançon, un magasin 2.0 qui intègre un espace "materiautech". Cela permet au client de visualiser son canapé en 3 D grâce à une application sur iPad pour mieux visualiser son salon, mais aussi de choisir des matières, les coloris, textures. Nous avons un choix de 700 tissus différents… "

Le show room de 550m2 permet de présenter une large de gamme de canapés, fauteuils, mais aussi des tables de salle à manger, buffet et d'objets de décoration. Convertibles, tables de séjours, meubles télé composables, tapis sur mesure, etc ; la tendance actuelle est de pouvoir composer ses meubles en fonction de ses goûts et de l'espace dont on dispose.

Burov, Vilmers, Home Spirit, Paul Rom, Duvivier … font partie des marques distribuées. "Ces marques sont identifiables. Elles ont une histoire, un véritable savoir-faire. L'avantage, c'est de trouver en un même endroit et dans toutes les gammes de prix des meubles pour les pièces à vivre. Notre plus value et de pouvoir s'adapter aux demandes et besoins du client avec des produits ultra tendance, mais aussi sur des lignes plus classiques pour la silver génération" explique Benoit Vuillemin, fondateurs des magasins bisontins Vam’da et Dress’ko et pour qui le commerce de proximité est essentiel à la vie économique d'un territoire face à la concurrence d'internet."C'est aussi à nous d'innover, d'inventer afin d'attirer la clientèle pour faire fonctionner notre économie locale… "

Infos +

ZAC Valentin, Rue Ariane II 25480 Miserey-Salines 03 81 48 42 78

Horaires d'ouvertures

Lundi 14h- 18h

Du mardi au vendredi : 10-12h / 14h-19h

Samedi : 10h-12h / 14h-18h

https://www.facebook.com/msalons.fr/